我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週三（29日）開盤後各主要指數齊跌，美國總統川普受訪時威脅要狠狠打擊伊朗，「他們要吃苦頭了」，一語讓外界擔心中東局勢將再度升級，油價應聲大漲，也衝擊投資人信心。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌423.77點或0.80％；標普500指數下跌7.85點或0.11％；那斯達克指數下跌35.925點或0.14％；費城半導體指數下跌50.15點或0.45％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌1.3％、輝達下跌0.45％。特斯拉下跌0.75％。記憶體類股方面，美光微跌0.13％、SanDisk下跌3％，SK海力士ADR股價上漲0.62％，SpaceX股價則是下跌2.17％。根據《CNBC》報導，美伊暫時休兵的平靜局面被打破，伊朗對約旦美軍基地發射多枚飛彈，美軍也聯合沙烏地阿拉伯空襲伊拉克的親伊朗民兵組織。油價隨之大漲，美國西德州原油價格上漲超過6％，逼近每桶90美元大關。同時，華爾街也在等待美國聯準會的最新利率決定。紐約人壽投資管理公司全球市場策略師赫爾曼（Julia Hermann）表示，「我們依然認為，市場目前過度看重通膨風險，卻忽視了進一步緊縮政策可能帶來的經濟後果。相較於整體廣泛的市場，更加鷹派的表態立場，恐怕更容易對當前僅由少數族群領漲的狹窄市場格局帶來考驗」。半導體板塊在美股早盤交易中變化不大，晶片股本週迄今已下跌近7％，原因是市場對AI巨額投資的回報與來自中國日益激烈的競爭感到擔憂。