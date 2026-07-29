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「羽球王子」王子維去年還能打進YONEX台北羽球公開賽4強，進入新的年度卻突然失去球威，29日會內賽首輪以15：21、18：21，直落二不敵印尼20歲小將尤瑟夫，止步32強。賽後難掩失望之情，王子維沮喪的說：「今年太不理想，打到快缺乏信心。」王子維在2021年世界排名高居第9，去年邁入「而立」之年還能維持巔峰身手，包括超級500級的印尼與日本公開賽，超級300級的台北公開賽都打進4強，沒想到今年所有比賽最佳成績僅止於第二輪，有一半以上的比賽止步首輪。尤瑟夫上個月在超級300級澳門公開賽打進4強，而且8強戰以2：1淘汰香港一哥伍家朗，目前世界排名47，算是印尼新生代好手。王子維連續2局都僵持到12分左右，突然連續失分就失去對抗性。「狀況不好，腳步太慢，擊球找不到甜蜜點。」王子維點出輸球關鍵：「在僵持或領先，突然一波連續失分。」為何「突然」就不知贏球感覺，王子維也不清楚轉折點，不過他很肯定自己身體並沒有受傷。只是隨著世界排名滑落，不一定能打到超級500級以上的比賽，有些300級的比賽報名又已額滿，影響到下半年度比賽與訓練規畫。他不諱言未來規畫還有點亂，最近有點心浮氣躁。王子維在2018年亞運為中華隊男子團體摘下銅牌，並在男單打進16強，2023年亞運男單止步32強，今年將3度進軍亞運。未來暫時沒有比賽可打，王子維說：「專注力就放在亞運，重點要先找回信心。」