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中華職棒中信兄弟38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula），今（29）日先發交手樂天桃猿，僅投4.1局就狂失9分，且全都是自責分，寫下個人單場自責分最多的一役，兄弟也以5：12慘敗桃猿。攤開數據，德保拉生涯7場投不滿5局的比賽，桃猿就佔了4場比賽，且賽後對戰防禦率飆升至3.40，是唯一讓德保拉破3的球隊，堪稱是「保拉殺手」。德保拉在7月12日對富邦悍將繳出5局無失分好投，奪下個人在中職生涯第76勝，追平前兄弟象洋投風神，只要今日對桃猿奪勝，就可以超越風神，以77勝卡位聯盟勝投排行榜第10名。開賽兄弟打線就給予德保拉火力支援，開路先鋒張仁瑋敲出首局首打席全壘打，替兄弟先馳得點。不過德保拉此役投球狀況欠佳，2局下、3局下遭到桃猿打線狙擊失掉6分，4局下雖然回穩未失分，但5局下又出現亂流，被敲出2安、1保送後退場，接手江忠城將壘上全部跑者全部送回來，皆算在德保拉帳上，總計德保拉此役僅投4.1局失9分全是自責分，被敲出9安，另外送出2次三振、2次保送。2021年7月24日，德保拉同樣面對桃猿，投4.2局失9分，但自責分為8分，因此這場比賽確定成為德保拉中職生涯單場自責分最多的一役。值得一提的是，從德保拉對戰數據中可以發現，他面對桃猿打線時特別「苦手」，德保拉對其他4隊的對戰防禦率都不超過2.90，唯獨面對桃猿的對戰防禦率3.40，暴力猿打線可以說是「保拉殺手」。