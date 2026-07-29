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巴西足球巨星內馬爾宣布正式從國家隊退役。在卡洛·安切洛蒂執教的巴西隊於世界盃16強賽中不敵挪威遭淘汰後，這位34歲的傳奇前鋒近日再次重申了他的決定，宣告長達16年的國家隊生涯正式畫下句點。在世界盃16強賽以1：2爆冷輸給挪威後，替補上陣並在下半場傷停補時第10分鐘罰進十二碼的內馬爾，在終場哨響後淚灑球場。近日他在母隊桑托斯以4比2擊敗中央大學隊後，受訪時再度證實了退出國家隊的決定。內馬爾感性地說：「我在巴西國家隊的時光已經結束了。我在那裡創造了歷史，我非常開心，也經歷了許多事。我為這件黃色球衣付出了我的鮮血與生命，也總是為它奮戰，但我現在不想再繼續了。」回顧內馬爾在「森巴軍團」的輝煌歲月，他總共出賽130場，貢獻了80個進球與59次助攻，不僅超越了傳奇球王比利的長年紀錄成為巴西隊史進球王，其出場次數也僅次於卡福的142場。此外，他也是繼比利之後，第二位在四屆不同的世界盃（2014、2018、2022與2026年）都有進球紀錄的巴西球員。儘管擁有卓越的個人成就，未能舉起象徵足壇最高榮譽的世界盃冠軍獎盃，仍是他國家隊生涯最大的遺憾。在四屆世界盃的征途上，他承載了多個世代巴西球迷的希望，卻屢屢因傷病與令人心碎的淘汰而與冠軍擦身而過。雖然國家隊生涯已落下帷幕，但內馬爾作為巴西隊史最偉大球員之一的歷史地位已無可動搖。未來他將把重心轉移至巴甲聯賽，專心效力於從小培育他長大的母隊桑托斯。不過據本週外媒報導，內馬爾目前的合約將於12月到期且預計不會與球隊續約，其下一步動向仍備受外界關注。