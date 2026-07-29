我是廣告 請繼續往下閱讀

因主持節目《夢想街57號》，被封為「車界女神」的李冠儀今（29）日在臉書發文，揭露自己在汽車圈被職場霸凌、性騷擾長達7年，她以為自己只要離開節目，就能夠免於不良待遇，沒想到最近還是遭到同業性騷擾，這讓她決定不再沉默，「如果連我都不敢保護自己，還有誰能替受委屈的人發聲？」李冠儀透露，前陣子出席品牌活動時，遇到過去熟識的男性同業，然而對方沒獲得自己的同意，就突然從背後抓住自己的手臂：「那種沒有邊界感的突如其來身體接觸，讓我極度不舒服，更感受到了深深的冒犯。」除了性騷擾，她也揭露7年來受到許多職場霸凌，包括曾在錄影現場被無預警找人代班，直到節目播出後才知道自己遭撤換；過去總是忍著眼淚完成工作，本來以為退讓能換來和平，最後卻發現「容忍只會變成縱容。」李冠儀表示，自己並非博取同情才選擇發聲，而是希望替更多受委屈的同業守住尊嚴，她也向對方喊話：「你有老婆，也有女兒，如果她們在職場上被這樣對待，你會開心嗎？」她最後坦言，未來可能還會碰到更多打壓，但自己不想再繼續沉默，未來仍會在熱愛的汽車領域做好每支作品。