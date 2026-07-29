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中華職棒樂天桃猿今（29）日以12：5輕取中信兄弟，穩坐下半季龍頭寶座。此役除了雙方火力四射外，主審好球帶也成為焦點，桃猿總教練曾豪駒在5局下一度不滿好球帶上場抗議，賽後更直言，此役主審好壞球真的差很多。曾總表示，知道裁判很辛苦，但還是希望減少錯判的Miss，減少不必要的爭執。桃猿此役靠著打線火力串聯，以12：5大勝兄弟，取得3連勝，持續卡位下半季龍頭。不過此役出現不少抗議好壞球的畫面，5局下宋嘉翔在滿壘打擊時，出現好壞球爭議，當時桃猿總教練曾豪駒直接衝上場向主審陳乃瑞抗議；6局下兄弟魏碩成同樣無法理解主審好球帶。曾總賽後直言，此役主審好壞球真的差比較多，「知道主審很辛苦，但還是希望減少Miss，所以就上去討論好壞球。」雖然上場抗議好壞球，但曾總很快就下場，「好壞球怎麼抗議都判了，裁判每天狀況不一樣，但還是盡量避免。關鍵時刻一顆好、壞球差很多，裁判很辛苦，還是希望減少爭執。」聯盟最快明年推出ABS（電子好球帶）系統，曾總認為這就是給投手、打者多一個機會爭取，「當然非常期待，執行之後，或許就會少一些爭執。」此役兄弟投手群共送出9次四死球保送，桃猿則僅有1次，對此，曾總笑說，「剛好主審捧場。」