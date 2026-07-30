株式會社寶可夢日前宣布，將推出寶可夢慢活沙盒遊戲付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》，官方也公開全新宣傳影片，並揭曉擴充票第1彈「冒泡泡海底的城鎮」將在8月5日發布，同步曝光第二彈新要素「飾品」，以及《Pokémon Pokopia》免費更新資料Ver.2.0.0、未來活動等相關資訊。
《Pokémon Pokopia》最新影片公開！擴充票8月5日上午發布
官方宣布，全新付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》第1彈「冒泡泡海底的城鎮」，將於 2026年8月5日上午發布。另外，也會同步發佈《Pokémon Pokopia》免費更新內容Ver.2.0.0。目前銷售中的《Pokémon Pokopia擴充票》將以新增內容的方式，推出第1彈到第3彈，玩家只要購買一次擴充票，就享有3彈更新。
《Pokémon Pokopia擴充票》第1彈「冒泡泡海底的城鎮」介紹
百變怪將會和球球海獅一起來到新城鎮「冒泡泡海底的城鎮」，透過實現球球海獅和其他在海中相遇的寶可夢願望，讓這座城鎮慢慢發展起來吧！如果要到「冒泡泡海底的城鎮」，必須先實現「暗沉沉海邊的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會免費更新中的新招式「潛水」。（以下遊戲畫面為開發中畫面。）
在「冒泡泡海底的城鎮」也有可栽種的新食物「西瓜」，可以透過水躍魚等專長是「滋潤」的寶可夢，吐出來的泡沫供給植物氧氣，就能讓植物成長。在建造方面，只要使用新登場的「方塊浮標」，就能建造漂浮在水中的建築物，在海中打造立體城鎮。海中也可請擅長發電的寶可夢如燈籠魚等幫忙，點亮路燈、啟動泡泡機、供電等。
在「冒泡泡海底的城鎮」展開全新的冒險
跟海底世界非常相配的各式家具登場，可以把房間裝飾成自己喜歡的樣子，如果建造出「巨牙鯊潛水艇」，還可以布置出就像是秘密基地的房間。在海中可以往更深的深海前進，似乎能靠著會發光的珊瑚，和寶可夢們在這裡展開一場心跳加速的冒險。擴充票中也新增「寶石海星玩偶」，得到「寶石海星玩偶」可以前往新的夢島，也能透過多人遊玩，一起在夢島的海中游泳。新料理「冰沙」、新裝扮、威力提升的招式「衝浪」，以及新登場的寶可夢，都在「冒泡泡海底的城鎮」。
《Pokémon Pokopia擴充票》第2彈將新增「飾品」
官方表示，將在《Pokémon Pokopia擴充票》第2彈推出全新要素「飾品」，百變怪可以和寶可夢們一起戴上「飾品」，享受打扮的樂趣，除了增加飾品之外，寶可夢也會登場，預計於2026年冬季發布。
《Pokémon Pokopia擴充票》相關資訊
📍第1彈「冒泡泡海底的城鎮」
發布日期：2026年8月5日
追加新城鎮「冒泡泡海底的城鎮」、寶可夢、家具等。
📍第2彈
發布日期：預定於2026年冬季
預定追加飾品、寶可夢、家具等，第2彈不會追加新城鎮。
📍第3彈
發布日期：預定於2027年
預定追加新城鎮、寶可夢、家具等。
建議售價：840元
購買擴充票特典：購買《Pokémon Pokopia擴充票》，即可領取壁紙＆方塊「滿滿百變怪花紋」的材料單，此材料單可以立刻在《Pokémon Pokopia》中使用。領取方式為，購買擴充票後，按下「＋」鍵，開啟主選單，選擇「新增內容」，再選「確認物品」，在下一個畫面選擇領取。
搶先購買特典：2027年8月31日前，購買《Pokémon Pokopia擴充票》就能得到「稀有寶可金屬×30個」的序號。序號將會以電子郵件的形式寄送至購買或兌換擴充票的Nintendo Account登錄的電子郵件信箱，可在遊戲內的「神秘禮物」利用序號領取特典，序號的有效期限到2027年9月30日。
官方網站：https://www.pocoapokemon.jp/dlc/tc/
《Pokémon Pokopia》免費更新Ver.2.0.0內容
技能「潛水」：百變怪似乎會從瑪納霏那裡學到可以在水中自由游動的招式「潛水」，如果要學會「潛水」，必須先實現「暗沉沉海邊的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會招式「躍起」與「衝浪」。
《Pokémon Pokopia》活動「幫醜醜魚收集美麗鱗片」
活動時間：8月13日5：00～8月28日4：59。
魚寶可夢醜醜魚會來到玩家的城鎮，收集在活動期間可獲得的特別物品「美麗鱗片」，和「醜醜魚」、「美納斯」變成朋友吧！活動期間收集的「美麗鱗片」可以用來交換成海水浴主題的家具等物品。此外，只要使用該物品來打造棲息地，就能和「醜醜魚」、「美納斯」成為朋友。要參加活動，需要下載更新資料Ver.2.0.0，並且實現城鎮的「重要的願望」，重建「寶可夢中心」，這個活動也不會在「雲島」與「冒泡泡海底的城鎮」發生。
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官方宣布，全新付費新增內容《Pokémon Pokopia擴充票》第1彈「冒泡泡海底的城鎮」，將於 2026年8月5日上午發布。另外，也會同步發佈《Pokémon Pokopia》免費更新內容Ver.2.0.0。目前銷售中的《Pokémon Pokopia擴充票》將以新增內容的方式，推出第1彈到第3彈，玩家只要購買一次擴充票，就享有3彈更新。
百變怪將會和球球海獅一起來到新城鎮「冒泡泡海底的城鎮」，透過實現球球海獅和其他在海中相遇的寶可夢願望，讓這座城鎮慢慢發展起來吧！如果要到「冒泡泡海底的城鎮」，必須先實現「暗沉沉海邊的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會免費更新中的新招式「潛水」。（以下遊戲畫面為開發中畫面。）
跟海底世界非常相配的各式家具登場，可以把房間裝飾成自己喜歡的樣子，如果建造出「巨牙鯊潛水艇」，還可以布置出就像是秘密基地的房間。在海中可以往更深的深海前進，似乎能靠著會發光的珊瑚，和寶可夢們在這裡展開一場心跳加速的冒險。擴充票中也新增「寶石海星玩偶」，得到「寶石海星玩偶」可以前往新的夢島，也能透過多人遊玩，一起在夢島的海中游泳。新料理「冰沙」、新裝扮、威力提升的招式「衝浪」，以及新登場的寶可夢，都在「冒泡泡海底的城鎮」。
官方表示，將在《Pokémon Pokopia擴充票》第2彈推出全新要素「飾品」，百變怪可以和寶可夢們一起戴上「飾品」，享受打扮的樂趣，除了增加飾品之外，寶可夢也會登場，預計於2026年冬季發布。
📍第1彈「冒泡泡海底的城鎮」
發布日期：2026年8月5日
追加新城鎮「冒泡泡海底的城鎮」、寶可夢、家具等。
發布日期：預定於2026年冬季
預定追加飾品、寶可夢、家具等，第2彈不會追加新城鎮。
📍第3彈
發布日期：預定於2027年
預定追加新城鎮、寶可夢、家具等。
購買擴充票特典：購買《Pokémon Pokopia擴充票》，即可領取壁紙＆方塊「滿滿百變怪花紋」的材料單，此材料單可以立刻在《Pokémon Pokopia》中使用。領取方式為，購買擴充票後，按下「＋」鍵，開啟主選單，選擇「新增內容」，再選「確認物品」，在下一個畫面選擇領取。
官方網站：https://www.pocoapokemon.jp/dlc/tc/
《Pokémon Pokopia》免費更新Ver.2.0.0內容
技能「潛水」：百變怪似乎會從瑪納霏那裡學到可以在水中自由游動的招式「潛水」，如果要學會「潛水」，必須先實現「暗沉沉海邊的城鎮」的願望「繼續提升環境等級吧！」，並且學會招式「躍起」與「衝浪」。
活動時間：8月13日5：00～8月28日4：59。
魚寶可夢醜醜魚會來到玩家的城鎮，收集在活動期間可獲得的特別物品「美麗鱗片」，和「醜醜魚」、「美納斯」變成朋友吧！活動期間收集的「美麗鱗片」可以用來交換成海水浴主題的家具等物品。此外，只要使用該物品來打造棲息地，就能和「醜醜魚」、「美納斯」成為朋友。要參加活動，需要下載更新資料Ver.2.0.0，並且實現城鎮的「重要的願望」，重建「寶可夢中心」，這個活動也不會在「雲島」與「冒泡泡海底的城鎮」發生。