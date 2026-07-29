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效力韓國職棒韓華鷹隊的台灣旅外左投王彥程，今日（7月29日）在主場迎戰樂天巨人隊的比賽中擔綱先發，展現極佳的控球與壓制力。王彥程主投7局僅失2分，成功繳出連續兩場優質先發，率領韓華鷹5：3逆轉擊敗樂天巨人，王彥程進帳單季第9勝，不僅並列韓職勝投王，還持續刷新台將在韓職單季最多勝紀錄。比賽開局王彥程遭遇短暫考驗。首局上半被敲出2支安打後，雖藉由雙殺打製造出局數，但也失掉1分；隨後在兩人出局時，遭樂天巨人強打韓東熙敲出一發陽春全壘打。不過在失掉2分後，王彥程迅速調整節奏，隨即穩住陣腳，沒有讓傷害繼續擴大。從第2局開始王彥程完全掌控比賽局勢，靈活運用速差搭配精準控球，有效壓制樂天巨人打線。此役最快球速突破150公里，總計主投7局僅用92球，被敲出7支安打（含1轟），送出2次三振與1次四壞保送，僅失2分責失。韓華鷹打線在比賽中後段展開反攻，提供王彥程強大的火力支援。7局下半打線藉由串聯安打與高飛犧牲打一舉奠定勝基，將比分拉開至5：2。終場韓華鷹就以5：3鎖定勝局，幫助王彥程收下這場勝投。這場勝利讓王彥程賽後的防禦率進一步下修至3.54。加上前一場對起亞虎主投7局飆7K失2分精彩表現，王彥程連續兩場強勢繳出7局優質先發，不僅持續刷新台將在韓職的勝投紀錄，更躍升為韓職勝投王。