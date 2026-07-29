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日本熊本縣28日發生強震後，位於熊本縣嘉島町的大型購物中心「AEON Mall熊本」發生爆炸，至今仍有3人失聯，目前搜救行動仍在進行中。一名30多歲的男子在現場表示，「哪怕只是近一點點，我也想守在離妻子最近的地方」，帶著孩子在封鎖線外守候最新消息。綜合日媒報導，這位男子接受訪問時表示，他的妻子是「AEON Mall熊本」的員工，在28日地震發生的第一時間，妻子曾打電話回家報平安，表示「正在進行避難」，讓男子一度鬆了一口氣。然而，男子隨後從新聞中得知商場發生劇烈爆炸，之後撥打妻子的手機就再也無法接通，讓男子無比焦急。男子無奈地表示，「現在完全沒有任何訊息，向現場的警察詢問，得到的答覆也是一無所知」。日本氣象廳表示，熊本縣29日當地時間晚間10點19分左右，又發生一次震感強度為5級的地震，示警未來仍可能發生強烈餘震，呼籲民眾一定要提高警覺。