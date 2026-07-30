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▲布勒（Walker Buehler）過去曾是道奇季後賽王牌，如今被美媒列為可能低價迎回的輪值選項。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇當家鐵捕史密斯（Will Smith）受到頸部傷勢影響，海姆（Jonah Heim）與史蒂芬森（Tyler Stephenson）都被點名為捕手補強目標。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇已擁有大聯盟最佳戰績，陣容也幾乎沒有明顯缺口，但為了挑戰世界大賽三連霸，美媒仍點名6名交易大限補強人選，其中包括兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、大都會投手霍姆斯（Clay Holmes），以及可能重返洛杉磯的昔日王牌布勒（Walker Buehler）。道奇去年交易大限僅補進史都華（Brock Stewart）與卡爾（Alex Call），最終仍靠深厚陣容完成目標。今年多名傷兵陸續接近歸隊，加上農場累積大量年輕外野手，道奇可能再次選擇按兵不動，也可能將過剩潛力打包，換取真正能改變季後賽戰局的球員。6名人選中，史庫柏無疑是最大咖。他本季一度因手肘問題缺陣，但明星賽後連續繳出優質先發，近期更曾投出單場12次三振。若加入道奇，將與史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、山本由伸及大谷翔平組成豪華輪值。道奇未必迫切需要史庫柏，但交易也具有阻止其他競爭對手補強的效果。一旦史庫柏加盟勇士、小熊或其他季後賽潛在對手，道奇10月爭冠難度勢必提高，只是老虎開價可能包含頂級新秀與大聯盟即戰力。霍姆斯上季從牛棚轉任先發後表現出色，本季受右腓骨骨折影響，目前正進行復健。他既能先發，也能在傷兵歸隊後轉任牛棚，符合道奇重視投手角色彈性的用人方式。另一名人選則是目前效力教士的布勒。布勒本季防禦率5.13，表現不算理想，但保持健康，也曾多次在道奇季後賽投出代表作。若球團只想低價補充輪值深度，迎回熟悉體系的老將將是情感與實用性兼具的選項。道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）因頸部傷勢進入60天傷兵名單，最快8月上旬才能歸隊，讓捕手成為打線少數可能補強的位置。新秀拉辛（Dalton Rushing）近期表現起伏，美媒因此點名海姆（Jonah Heim）與紅人捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）。海姆曾隨遊騎兵奪下世界大賽冠軍，具備季後賽經驗；史蒂芬森生涯OPS+為103，進攻能力較佳。兩人都能在史密斯歸隊前分擔蹲捕，之後再轉為替補角色。最後一名人選是馬林魚後援投手費爾班克斯（Pete Fairbanks）。他本季34場防禦率高達7.18，但三振能力仍在，交易成本也不會太高。對擅長修復投手的道奇而言，可先讓他負責低張力局面，再視調整效果決定季後賽角色。整體而言，道奇最實際的缺口仍是捕手與投手深度，史庫柏則屬於可遇不可求的豪華升級。交易大限前是否出手，關鍵不在「缺不缺人」，而是市場上是否出現足以讓道奇動用頂級新秀的重量級機會。