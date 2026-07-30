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底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）深陷交易傳聞，卻仍按照原定輪值先發對戰巴爾的摩金鶯。由於大聯盟交易大限將於美東時間8月3日下午6時截止，這一戰可能成為他披上老虎球衣的最後一次先發；一旦登板受傷，更可能直接影響球團的交易計畫，但總教練辛區（A.J. Hinch）強調，讓史庫柏照常投球，從來沒有成為內部疑問。辛區賽前表示，除非受到外部因素影響，否則史庫柏先發的安排從未動搖。老虎內部目前仍以贏球為目標，球隊持續談論如何贏下系列賽、每一週與每一個月，而不是因為交易市場的討論，提前把最好的投手收起來。對老虎而言，只要史庫柏還在陣中，他就是球隊的王牌。老虎目前仍未完全退出美聯外卡競爭，若為了保護交易價值而跳過先發，等於提早向球員與球迷宣告放棄球季，這與球團現階段試圖追趕季後賽席位的方向相互矛盾。史庫柏連續兩年拿下美聯賽揚獎，本季15場出賽繳出2.70防禦率，合約將在球季結束後到期，因此成為交易市場最具價值的球員之一。道奇、洋基、光芒、釀酒人等隊都被點名有意挖角。不過，在球團真正接受交易報價前，老虎不會因傳聞改變正常調度。若最終送走史庫柏，代表球團判斷現有戰績與續約機會，不足以抵過交易能換回的龐大資產；但在交易決定出爐以前，老虎仍選擇讓王牌登板，繼續爭取每一場勝利。