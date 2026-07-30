我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）放話要痛擊伊朗，以回應美軍在中東基地遇襲一事，而聯準會（Fed）雖決定利率維持不變，但有3名投票委員主張升息，主席華許（Kevin Warsh）亦重申壓低通膨的立場，加上美國政府新一輪關稅措施、AI基建投資疑慮未消等因素疊加，美股週三再遇重創，道瓊工業指數大跌超過1000點，費城半導體指數也崩跌超過5%。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管聯準會維持聯邦資金利率於3.50%–3.75%不變，連續第5次按兵不動，但聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內部分歧升溫，共有 3 名官員投下反對票，認為應該進一步升息，被市場解讀為政策立場偏鷹。投資人擔心聯準會在應對通膨方面可能有點落後，刺激美國債券市場反應強烈，10年期美國公債殖利率上漲7個基點至4.67%以上， 30年期美國公債殖利率亦飆升10個基點至5.2%以上，創下2007年以來的最高水平。29日收盤，美股道瓊工業指數重挫1153.18點或2.19%，報51594.14點；那斯達克指數下跌433.97點或1.74%，報24442.94點；標普500指數下跌112.63點或1.52%，報7316.15點；費城半導體指數崩跌588.19點或5.33%，報10447.49點。加劇通膨擔憂的還有油價飆升，因川普揚言將對伊朗進行嚴厲打擊，國際油價漲勢再起，週三西德州原油收漲6.56%，每桶報84.46美元；布蘭特原油期貨則重上90美元關口，抽升7.91%，每桶收報90.74美元。