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好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）在《自殺突擊隊》中飾演「小丑」，日前遭爆性侵未成年少女，還威脅、騷擾，英國BBC紀錄片《傑瑞德雷托：好萊塢的黑暗秘密》，集結10位女性出面控訴，引來熱議。根據紀錄片中的內容，一共10位女性指控傑瑞德雷托，受害時間從2002年至2016年間，其中4名女性當時甚至是未成年，受害者A表示，自己在17歲時，在汽車旅館的浴室遭傑瑞德雷托性侵，受害者B則被傑瑞德雷托以性侵手段威脅。還有受害者C踢爆，自己未成年時和傑瑞德雷托發生關係，但加州法定同意年齡是18歲，當她提出年齡限制時，傑瑞德雷托不以為意。不僅如此，傑瑞德雷托還威脅受害者D，頻繁撥打猥褻電話給她，還多次要求發生關係，要她簽署保密協定。即便最久追溯到25年前，但這些受害女子的內心依舊受傷，BBC官方表示，製作團隊掌握了許多證據，還有2名曾和傑瑞德雷托合作過的工作人員也證實，當時團隊都認為，傑瑞德雷托在和少女互動的方式的確非常不舒服，傑瑞德雷托還常邀請少女進入他的私人錄音室。然而，這並非傑瑞德雷托第一次被指控性侵，DJ Allie Teilz就曾揭露17歲時被傑瑞德雷托性侵得逞，不過傑瑞德雷托否認指控，此次紀錄片公開，對傑瑞德雷托的演藝事業想必會受到到極大考驗。