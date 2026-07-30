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▲現在到葛萊美獎YouTube搜尋BTS，只能找到他們受訪的片段，沒有表演舞台的影片了。（圖／翻攝自YouTube＠GRAMMYS）

▲BTS成員們都發布拒絕參加葛萊美獎的公告。（圖／翻攝自IG@agustd）

南韓天團BTS（防彈少年團）昨（29）日拋出震撼彈，公開表明不報名參與本屆葛萊美獎，藉此回擊獎項新制對語言與地區的歧視。而這消息發布後，就有不少ARMY（粉絲名）發現，葛萊美官方YouTube悄悄下架BTS歷年點閱數突破8000萬的表演影片，此舉讓粉絲質疑是在報復BTS，痛批葛萊美官方心胸狹窄、沒格調。BTS宣布不參加葛萊美獎後，有粉絲發現，過往他們在葛萊美表演的影片，已被官方YouTube清空，只剩下部分訪談影片。而這些表演舞台的點閱率都超高，2022年的〈Butter〉點閱為8982萬次，2021年的〈Dynamite〉及2020年與納斯小子的合作舞台〈Old Town Road〉分別創下8431萬次、8145萬次點閱，是葛萊美YouTube近年觀看次數最高的前3名，想不到還是被移除。ARMY們因此憤怒抨擊葛萊美獎小心眼，「實在有夠幼稚」、「葛萊美破防了嗎？」、「沒格局，要流量又要人陪跑當人傻子嗎」、「感覺就是被BTS說中就是歧視，然後玩不起」、「葛萊美的高度怎麼變這樣」。不過也有粉絲猜測，這可能是與音樂版權即將到期有關，過去葛萊美也有部分因此下架表演影片的案例，只不過現在剛好時機敏感，才引起抨擊。而粉絲如果想觀看BTS在葛萊美上的表演影片，還可以到BTS的官方頻道搜尋。至於BTS為何選擇不參加葛萊美獎，主因是不滿葛萊美新設的「最佳亞洲流行音樂表演獎」。該獎項規定參賽歌曲須顯著使用亞洲語言，導致BTS近8成英文歌詞的新輯《Arirang》直接被排除在外。葛萊美此舉被外界質疑是在變相隔離非歐美歌手，BTS團員因而同步發聲，強調：「我們希望音樂不再因地區或語言而被區分，而是音樂本身能夠被傾聽、被喜愛」，決定全面放棄報名，回擊制度不公。