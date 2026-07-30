美國科技巨頭Meta於當地時間週三盤後公布最新季度業績， 每股盈利（EPS）、淨利均遜於市場預期，加上持續投資AI導致自由現金流劇減，該公司股價在盤後交易時段一度重挫近10%。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，Meta第2季營收為608億美元，雖高於預期的602.4億美元，但當季淨利從去年同期的183.4億美元下滑至158.5億美元，而且每股盈利6.18美元，也低於市場預估的7.22美元。
此外，Reality Labs第2季營運虧損為46.2億美元，亦多於預期的44.5億美元。
要注意的是，財報顯示由於Meta將大量資金投入AI基礎設施，第2季自由現金流從去年同期的85.5億美元，銳減至7.84億美元，暴跌約9成，顯示大舉投資AI基建帶來的沉重財務壓力，投資回報率也仍充滿不確定性。
Meta預測，第3季營收將介於610億美元至640億美元，中位數為625億美元，低於分析員此前估算的631.5億美元。
財年資本開支部分，Meta微整至1300億-1450億美元，先前的預測為1250億-1450億美元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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此外，Reality Labs第2季營運虧損為46.2億美元，亦多於預期的44.5億美元。
要注意的是，財報顯示由於Meta將大量資金投入AI基礎設施，第2季自由現金流從去年同期的85.5億美元，銳減至7.84億美元，暴跌約9成，顯示大舉投資AI基建帶來的沉重財務壓力，投資回報率也仍充滿不確定性。
Meta預測，第3季營收將介於610億美元至640億美元，中位數為625億美元，低於分析員此前估算的631.5億美元。
財年資本開支部分，Meta微整至1300億-1450億美元，先前的預測為1250億-1450億美元。
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