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王陽明之前在IG上傳一支「Be a Man」影片，要大家像個男人，負起責任、努力一點、照顧好家人，沒想到卻被部分觀眾指態度傲慢，家庭條件優渥的他根本不懂民間疾苦，引來熱烈討論，王陽明也澄清，當初做影片的初衷，只是想提醒自己成為一個更好的男人，無意冒犯別人，他也承認自己的家境優渥，「對，我是高富帥。」但他也有低潮的時候，「我想盡我最大的努力，把負面與仇恨轉化為正面與愛」。王陽明在「Be a Man」影片中對鏡頭喊話，「像個男人！早點起床，把你的屁股移到健身房，去賺錢，照顧好你的家人，去付完所有該死的帳單，花時間陪伴你的家人，守護你的妻子，保持真誠善良，像個男人！」沒想到這些打氣的話，卻被指是性別歧視，還有人說他含著金湯匙出生，根本不懂民間疾苦，但也有人認為這就是一個很普通的鼓勵大家的影片，不需要戰成這樣。王陽明也親自回應，他承認自己出生優渥，「對，我是高富帥。我知道有時候我看起來傲慢或是自信過頭，我也理解為什麼有人不喜歡那樣，我也理解人生不公平，以及為何仇恨言論會針對我。」但王陽明也說，他的生活也並不輕鬆，也有掙扎、低潮過，如果「Be a Man」的影片有冒犯到任何人，「抱歉。我的錯。影片本意絕不是排斥任何人，或是帶有性別刻板印象。我會做得更好。」