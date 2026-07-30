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▲鄭煒齡精準重現漫畫中極具震撼力的「富江雙頭」畫面。（圖／鄭煒齡 Rin IG@rin.215_）

▲鄭煒齡有台灣女星范筱梵、日本名模三吉彩花、日本演員栗山千明的味道。（圖／鄭煒齡 Rin IG@rin.215_）

Netflix台劇《聰明鎮》改編自日本恐怖漫畫家伊藤潤二的經典作品，28日上線後在各大社群平台引發熱烈討論，劇中飾演靈魂角色「富江」姜玟玥的為新生代演員鄭煒齡，台藝大美術系畢業的她，原本是平面模特兒，後來因緣際會參加試鏡而拿下「台版富江」一角。《聰明鎮》是鄭煒齡的第一部影視作品，她畢業於國立台灣藝術大學美術系，並非演員科班出身，原本想當漫畫家，沒想到，先是接觸平面模特兒工作，以日系網美「Rin」於業界小有名氣，後來參與電影系學生的畢業製作、簽入經紀公司星發現娛樂對表演產生興趣才踏上演藝之路。出生於1997年2月15日的鄭煒齡，身高156公分，體重44公斤，擁有一雙瞳鈴大眼和冷峻的厭世臉，神似台灣女星范筱梵、日本名模三吉彩花、日本演員栗山千明，冰山美人形象讓她參與《聰明鎮》3次試鏡後成為導演心目中演繹「富江」的不二人選，戲中精準復刻漫畫中極具震撼力的「富江雙頭」獵奇畫面，超高還原度在台港兩地掀起極高的討論度。鄭煒齡會說國、台、日、韓語，熱愛日本和動漫文化，學過音樂也會打排球，最擅長繪畫和美妝，目前全力往演員之路邁進，她表示，自己不想侷限於特定角色，未來會持續擴展戲路，挑戰更多元且具備深度的表演作品。