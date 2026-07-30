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▲69歲的陳泰銘與元配育有2女1子，再婚後又生下2女。（圖／資料照）

國巨董事長陳泰銘過去曾和港星關之琳有過一段情，他離婚元配李慧真後，與關之琳舉行過婚禮，但登記前就宣布分手了。而他如今身邊已有新歡，據說是在英國相識的中國籍女子，二人已經低調結婚；女方看起來還相當年輕，婚後替陳泰銘生下2個女兒，目前分別為5歲、1歲，等於現年69歲的陳泰銘，包含元配所生的孩子，膝下共有4女1子。據《壹蘋新聞網》報導，陳泰銘與關之琳的情史過去鬧得轟轟烈烈，陳泰銘2009年離婚後就積極追求女方，兩人還一起到巴黎、米蘭等地旅遊，但並未承認結婚。直到2015年，關之琳突然宣布她與陳泰銘離婚的消息，外界才知雙方有婚姻關係。不過陳泰銘的說法是他們並未正式登記，只是有舉行過婚禮，才造成雙方認知上的出入。分手關之琳後，陳泰銘感情生活趨於低調，直到近年才被拍到身旁出現一名年輕女子。女方經常帶著小孩出入陳泰銘名下的豪宅，從她手拿愛馬仕、有司機接送的情況來看，不像是保母，應該就是陳泰銘的新歡。據陳泰銘友人透露，該名女子是中國人，與陳泰銘在英國認識，隨後就嫁給陳泰銘並生下2個女兒。么女去年才出生，在名流圈已是公開的祕密，不過陳泰銘面對狗仔的詢問，目前並未回應此事。而陳泰銘今年5月曾一度以156億美元（約新台幣4992億元）的身價，超越鴻海創辦人郭台銘，登上台灣首富的寶座。但如今隨著國巨股價大跌，他的資產也大幅縮水，身價降到約152.1億美元（約新台幣4867億元）。目前最新的台灣首富則是日月光投控的張虔生、張洪本兄弟，資產高達224億美元（約新台幣7112億元）。