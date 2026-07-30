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▲經紀公司證實葛倫漢薩死訊。（圖／翻攝自IG@atcmanagement）

音樂電影《曾經，愛是唯一》男主角葛倫漢薩驚傳在29日早晨，於故鄉都柏林發生車禍喪生，享年56歲，噩耗曝光後，讓全球影迷不敢相信，紛紛湧入社群平台留言。根據英國《BBC》報導，29日清晨4點30分接獲通報，葛倫漢薩在都柏林騎摩托車時發生單一車輛自撞車禍，送醫後宣告不治，警方已展開調查，並呼籲目擊者提供線索，釐清事故原因。葛倫漢薩所屬經紀公司ATC Management也發布聲明，悲痛表示：我們無比悲痛地宣布，Glen Hansard 已於今日清晨離世。我們仍處於極度的震驚之中，因此懇請大家在這個艱難的時刻，給予 Glen 的家人、同事和朋友們應有的隱私與空間。」