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哺集乳室、無障礙座位升級

橘黑配色延續700T精神

台灣高鐵今（30）日從日本山口縣日立笠戶工廠出廠，由笠戶港裝船啟運，預計在8月15日運抵台灣高雄港。為迎接新車抵台，高雄市政府將從今起至8月16日，每天傍晚5時30分至晚間11時在高雄8處知名地標點亮代表高鐵的橘色燈光。新世代列車N700ST以日本東海道新幹線最新車型N700S為參考車型，依據台灣需求打造，具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點，車廂內配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能。車內的哺集乳室也增設洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，一般洗手間也設有尿布台或嬰兒座椅，讓親子旅客出門更輕鬆；輪椅席數量則增加到6席，並設置輪椅固定裝置，希望無障礙旅客同樣享有美好又安全的高鐵旅程。高雄市政府從今日起至8月15日將在中央公園捷運站1號出口、愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、美麗島捷運站等高雄市多個知名地標，點亮代表高鐵的橘色燈光。新車N700ST外觀設計延續700T橘黑配色的強烈對比，針對車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，在潔白車身的襯托下展現簡潔俐落的視覺效果，讓列車在時速三百公里的高速行駛中突顯流線感與速度感，塑造鮮明且具辨識度的列車外觀。標準車廂椅套設計同樣延續700T 配色，以多樣的幾何圖形互相搭配，形成多層次圖像。牆面與車廂門採用灰、銀色二色設計，藉由明亮色彩呈現空間活力；商務車廂椅套則使用較為沉穩的配色，透過顏色與圖像的組合。另以米色與金色做為牆面與車廂門的顏色，地毯選用黑白灰交織的紋理面料。