我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵董座、交長、立委等捐款助救災

高鐵成立近20年，迎來通車後最大規模資本支出，購車、廠房等支出投資超過300億元。今（30）日台灣高鐵在山口縣笠戶工廠舉辦第一組N700ST出廠典禮，象徵睽違22年後再度來台。不過適逢日本九州熊本28日發生強震，原訂出席的日本國土交通大臣金子恭之因熊本災情嚴重、臨時取消行程，改由國土交通副大臣佐佐木紀代表出席。知情人士指出，這次出廠典禮的日方出席層級相當罕見，原本規劃由交通部長陳世凱與國土交通大臣金子恭之同台，若成行，將形成「部長對部長」的高規格，不僅為外交上少見，也顯示日本政府、內閣層級對台灣高鐵合作的高度重視。相較之下，2004年台灣高鐵700T列車在日本出廠時，日方僅由當時的前任國土交通大臣扇千景代表出席。金子恭之雖因地震因素未能由國土親自與會，但改由現任副大臣代表出席，整體規格仍明顯高於22年前，顯示台日關係已有顯著進展。此次典禮前夕，台日雙方也展現震災互助情誼。台灣高鐵董事長史哲宣布，公司將捐助日幣2000萬元協助熊本災後重建；交通部長陳世凱則捐出1個月月薪，駐日代表李逸洋與多位立委也共同響應捐款。N700ST列車為台灣高鐵向日立東芝聯盟採購的12組新世代列車首批車組，預計8月15日運抵台灣，並於2027年第三季投入營運。