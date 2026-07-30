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「釜山女神」李晧禎擁有高挑身材，清秀臉蛋，說話帶有豪邁的釜山腔，與甜美外型有強烈反差，還有「大哥」的暱稱，她今（30）日在Threads上自爆打了肉毒，而且還打在斜方肌上，導致應援的時候無法長時間將手舉高，還喊話有女生想打斜方肌肉毒的話，建議仔細考慮一下，直率個性引來討論。李晧禎在Threads上分享，最近應援的時候沒辦法長時間把手舉高，「因為前陣子打了斜方肌肉毒，所以手有點使不上力。」她也很不想讓大家看到她沒精神的樣子，但手真的不聽使喚，「我會努力趕快恢復的，抱歉讓大家擔心了！」最後，李晧禎不忘提醒女生，如果有考慮要打斜方肌肉毒，建議仔細考慮一下，沒想到不只是她，連蓁蓁都打過，並分享「我上次也是打完後，球賽手舉不起來，超痠！」也意外釣出許多粉絲問，「那是幹嘛的？」、「那是什麼東西！」、「真是追求完美的大哥」。事實上，斜方肌是一塊從後腦勺、頸部延伸至中低背部的大型表層肌肉，做上肢運動時很常會使用到斜方肌，因此逐漸壯大，但這跟現在流行的直角肩、天鵝頸有很大出入，因此有些人會希望斜方肌消失，讓肩頸線條更加流暢，而斜方肌肉毒也不便宜，依照需求，6000元到30000元甚至更高都有可能。