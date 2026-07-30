日本熊本縣28日發生強震，造成人員傷亡，許多房屋受損甚至倒塌，近萬人前往避難中心暫住。由於日本正值酷暑，今（30日）恐將再迎危險高溫，日本環境省已對包含熊本在內多個地區，發布中暑預警，與此同時，日本知名家電品牌大金、日立也應政府要求，為熊本提供臨時的空調設備，希望能緩解災民生活的不便。
根據《NHK》、《熊本日日新聞》報導，30日日本東部、西部的氣溫將明顯升高，部分地區高溫可能超過攝氏38度，達到危險等級，包含受地震影響的熊本縣，也將出現極端高溫天氣，呼籲民眾務必做好中暑防範措施，比如使用空調、多補充水分及電解質、避免長時間於戶外活動。
不過，目前熊本有不少民眾暫居在臨時避難所，像是社區中心、學校體育館等等，日媒《產經新聞》指出，學校體育館作為災害期間的避難所，冷氣安裝率卻嚴重落後，根據日本文部科學省統計，截至2025年5月，熊本縣公立中小學體育館及類似設施的冷氣安裝率，大概只有13.4%，若只統計地方政府指定為災害避難中心的學校，安裝率則僅有12.9%，遠低於全國平均的23.7%。
大金工業株式會社29日宣布，應日本政府要求，將提供落地式的移動空調，防止災民中暑，相關準備工作已在進行中，公司將依庫存情況運送。有鑑於餘震風險仍然存在，疏散行動估計還會持續一段時間，炎炎夏日，必須加快處理。
報導提到，除了大金，日立公司也收到了政府的請求，已著手準備要提供給災區的降溫設備。
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不過，目前熊本有不少民眾暫居在臨時避難所，像是社區中心、學校體育館等等，日媒《產經新聞》指出，學校體育館作為災害期間的避難所，冷氣安裝率卻嚴重落後，根據日本文部科學省統計，截至2025年5月，熊本縣公立中小學體育館及類似設施的冷氣安裝率，大概只有13.4%，若只統計地方政府指定為災害避難中心的學校，安裝率則僅有12.9%，遠低於全國平均的23.7%。
大金工業株式會社29日宣布，應日本政府要求，將提供落地式的移動空調，防止災民中暑，相關準備工作已在進行中，公司將依庫存情況運送。有鑑於餘震風險仍然存在，疏散行動估計還會持續一段時間，炎炎夏日，必須加快處理。
報導提到，除了大金，日立公司也收到了政府的請求，已著手準備要提供給災區的降溫設備。
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