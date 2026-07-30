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▲林逸欣（左）在4月證實父親林春銘（右）因攝護腺癌惡化病逝。（圖／翻攝自林逸欣 Shara FB）

女星林逸欣的爸爸、知名神經內科醫師林春銘今年4月癌症過世，而明（31）日剛好迎來他位於台南西門路的診所「林春銘腦神經診所」創立43週年紀念日，診所也選在27日將這塊多年的老招牌拆除，林逸欣還被目擊親自到場監工，並於受訪時不捨嘆：「我們從小在那長大。」林逸欣爸爸的診所「林春銘腦神經診所」在27日拆下了招牌，不少台南民眾都感到非常不捨，還有人目擊林逸欣到場親自監工，向父親一生的心血道別。據《鏡週刊》報導，林逸欣受訪時坦言感到非常不捨，表示這不僅是許多台南民眾的共同記憶，也是家人珍貴的回憶，「我們從小在那長大。」林逸欣在4月於FB發影片，證實父親林春銘醫師病逝的消息，並且是在低調辦完告別式後才宣布此事。據悉，林春銘5年前確診攝護腺癌末期，癌細胞逐漸擴散，病情一路惡化，這段期間林逸欣經常往返台南陪伴家人，甚至調整生活步調，只為多把握與父親相處的時光，去年她也特別補辦婚禮讓父親親眼見證重要時刻，最終林春銘醫師在家人陪伴下安詳離世，留下滿滿回憶。