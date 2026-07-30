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地震善款總計達27.8億 花蓮縣府遭質疑用途偏離賑災、甚至遭監院糾正

童子賢於去年大罷免期間爆料：有人勸他不要捐給縣府 傅崐萁一度喊告

和碩董事長童子賢去年質疑，2018年花蓮地震善款恐未獲正當分配，花蓮地檢署昨（29）日針對此案，指揮調查站持搜索票前往花蓮縣政府社會處搜索，同步至縣府財政處、民政處調閱相關公文資料，隨後將社會處長陳加富等人帶回調查站，晚間移送地檢署複訊。檢方複訊後，諭令陳加富40萬元交保、限制住居。有關2018年0206花蓮強震善款流向案，花蓮地檢署昨表示，全案目前仍在偵辦中，基於偵查不公開，不便對外說明案情；花蓮縣政府則表示，仍在了解事件原因，暫無進一步回應。2018年0206花蓮強震後，各界捐贈善款約25億元，連同衛福部募款約27.8億元。不過，善款運用當年即引發爭議，包括曾規畫分4年提撥8億元補貼石材業及觀光業，遭質疑偏離賑災用途；此外，縣府舉辦「0206震災感恩餐會」、印製感謝函及震災紀實文宣等採購案，也曾因採購程序及預算使用問題遭監察院糾正。此案也讓童子賢去年提出的相關質疑再度受到關注。童子賢當時表示，2018年他與和碩合計捐款7000多萬元，其中捐助花蓮縣社會處1500萬元，並引述公益人士說法，指曾被勸「不要捐給花蓮縣政府」，原因是善款未正常分配，甚至有災民被告知款項是由縣長提供。針對爆料，2018年時任花蓮縣長、現任國民黨立委傅崐萁駁斥，表示童子賢所稱捐款金額並非事實，強調0206震災善款均由善款管理委員會審議決定，召集人為時任行政院政務委員張善政，縣府並未直接經手善款，並一度表示將提告。另花蓮縣議會民進黨團去年也質疑，至少有7.2億元善款被用於公共建設，而非直接協助受災戶。如今檢調展開搜索，全案是否涉及不法及善款實際流向，仍待檢方進一步調查釐清。