日本熊本縣28日發生極淺層強震，位於嘉島町的「永旺熊本購物中心」（Aeon Mall Kumamoto），因為地震加上爆炸而嚴重倒塌，當局仍在持續搜救可能受困的人員。而位於商場一樓的寵物咖啡廳「Cat Café MOFF」，也傳出一度有25隻貓咪被困，所幸已平安獲救，被轉往其他門市安置。
根據日本《每日新聞》及寵物咖啡廳官網聲明，地震後被困在店內的25隻貓咪已全數救出，救援行動主要由咖啡廳員工在警消人員的專業協助下完成，所有貓咪均未受到明顯傷害。
MOFF官方透露，現場狀況一度相當危急，特別向消防局、警務人員及商場相關單位致謝，感謝他們在必須優先搶救人命的艱難環境下，依然全力保障貓咪的生命安全，同時不忘向地震中受災的人民表達關切之意。
在經過身體檢查、護理照料後，這些貓咪已被用專車送到廣島縣的一家門市。
MOFF並補充說，為了確保貓咪們在新地方適應良好，廣島門市營運狀況可能會有所調整，提醒顧客在光顧前可先行詢問。
我是廣告 請繼續往下閱讀
MOFF官方透露，現場狀況一度相當危急，特別向消防局、警務人員及商場相關單位致謝，感謝他們在必須優先搶救人命的艱難環境下，依然全力保障貓咪的生命安全，同時不忘向地震中受災的人民表達關切之意。
在經過身體檢查、護理照料後，這些貓咪已被用專車送到廣島縣的一家門市。
MOFF並補充說，為了確保貓咪們在新地方適應良好，廣島門市營運狀況可能會有所調整，提醒顧客在光顧前可先行詢問。
更多「熊本強震」相關新聞。