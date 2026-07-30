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▲史庫柏（Tarik Skubal）主投6.2局送出6次三振，完成生涯千K里程碑，卻因牛棚崩盤無緣勝投。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）今天擔任第3棒、三壘手，2打數沒有敲安、吞下2次三振，靠高飛犧牲打貢獻1分打點，連續安打場次停在12場。老虎前6局一度取得7：0領先，牛棚卻徹底崩盤，最終延長12局以9：10遭巴爾的摩金鶯逆轉，系列賽以1勝2敗收場。李灝宇前兩次打擊面對金鶯明星左投羅傑斯（Trevor Rogers）都遭到三振。5局下老虎1出局攻占二、三壘，他鎖定外角94英里四縫線速球，擊出右外野高飛犧牲打，送回球隊第5分。李灝宇7局下原本有機會迎來第4次打席，但金鶯換上右投努涅茲（Anthony Nunez）後，老虎改由左打的基斯（Colt Keith）代打。基斯雖敲出三壘安打，球隊該局仍未能追加保險分。由於高飛犧牲打不計打數、也不算安打，李灝宇此役留下2打數無安打，連續12場敲安紀錄正式告終。賽後打擊率降至2成72，整體攻擊指數（OPS）為0.738。老虎前6局打完取得7：0大幅領先，未料金鶯7局上靠4支安打與2次保送，一口氣灌進5分。8局上，大物梅歐（Coby Mayo）再敲出帶有2分打點的追平三壘安打，硬是將比數扳成7：7。這是金鶯近17年來最大逆轉勝，也是自2020年以來大聯盟少數能在第6局後克服至少7分落後的比賽。雙方一路鏖戰至延長賽，第11局各攻下2分。12局上，考瑟（Colton Cowser）敲出超前安打，金鶯取得10：9領先；老虎12局下反攻無力，最終只能吞下令人難堪的逆轉敗。交易傳聞纏身的老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）主投6.2局，送出6次三振、失3分，無關勝敗，賽後防禦率為2.79。他此役也完成大聯盟生涯第1000次三振，全場球迷起立鼓掌，但原本可能到手的勝投，最終被牛棚砸鍋。費尼根（Kyle Finnegan）沒有解決任何打者便失掉2分，安德森（Drew Anderson）投1.1局再失2分，本季第6次救援失敗；索默斯（Drew Sommers）延長賽失掉1分非自責分，吞下本季第2敗。老虎戰績來到51勝58敗，在美聯中區排名第4，距離美聯外卡席位仍有約4場勝差。隨著交易大限逼近，這場完成千次三振卻目睹球隊遭到大逆轉的比賽，也可能成為史庫柏效力老虎的最後一次先發。