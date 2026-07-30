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▲林志玲、AKIRA帶著兒子放天燈的畫面幸福溫馨，沒想到竟踩到法規紅線。（圖／AKIRA微博）

台灣第一名模林志玲前年與老公AKIRA（黑澤良平）及兒子前往平溪十分車站放天燈、歡慶50歲生日，一家三口在鐵道上與天燈的合照幸福溫馨。不料，這張當時傳為佳話的幸福照片，時隔約2年後竟遭民眾檢舉涉嫌違反《鐵路法》，最高要面臨新台幣5萬元的罰鍰。對此，林志玲昨（29）日透過經紀人回應表示：「收到罰單後會乖乖去繳罰金，謝謝大家的關心。」回顧整起事件，林志玲2024年11月時，迎來50歲生日，當時AKIRA特地帶著4歲兒子與林志玲前往平溪十分老街旅遊。一家三口在寫有「幸福美滿，精神富足」的天燈前合照，AKIRA事後在社群平台分享這張照片，並發文向林志玲深情告白，分享一家人的甜蜜互動。但由於平溪支線鐵道至今仍有列車正常通行，依法嚴禁民眾擅自侵入鐵路範圍。近日有民眾發現該組照片後向警方提出檢舉，指林志玲一家人疑在鐵路路線內施放天燈及拍照。警方受理後，因林志玲未依通知到案說明，已正式移交交通部鐵道局進行後續裁處。根據現行《鐵路法》第57條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者依同法可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。對此，林志玲透過經紀人回應，若真的收到罰單，會乖乖去繳錢，感謝外界的關心。她同時也呼籲大家，放天燈要選擇合法區域，以免違規。而林志玲違規其實不是個案，平溪老街因地理環境特殊，兩側民宅商家緊鄰鐵軌，多年來發展出店家引導遊客在鐵軌上放天燈、幫忙拍照，等到火車接近時再緊急散開的「鐵道天燈」商業模式，因此很多觀光客根本不知道踩上該鐵道會違法。業者則希望鐵路局能提供相關配套措施、建立明確管理機制，讓鐵道運輸與觀光產業能夠共存，把鐵道放天燈一事合法化。