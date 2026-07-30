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▲王凱（左）在《百味人生》的戲份將會播出到30日。（圖／翻攝自YouTube@setdramatw）

八點檔男星王凱在26日過世，享年43歲。而他生前在三立八點檔《百味人生》飾演的角色「許景瀚」戲份吃重，到過世前都有拍攝工作。《百味人生》也在28日公開了他的最後身影，只見王凱瘦到雙頰凹陷，其中他為了守護真愛柯繁星（夏宇禾 飾），與丁國琳飾演的媽媽爭吵時，含淚說出的「你也會永遠失去我這個兒子」這句台詞竟然成真，讓粉絲看完全心碎。不過對於王凱戲份，三立則澄清表示會到30日。《百味人生》於28日公開王凱的戲份，只見他為了守護摯愛柯繁星，而與飾演媽媽的丁國琳對峙，並要求對方做出選擇，甚至含淚說出：「你（妳）如果真的選擇要毀掉他（她），你（妳）也會永遠失去我這個兒子。」沒想到這句台詞竟然一語成讖，「失去我這個兒子」竟成為現實。而對於王凱的戲份，據《壹蘋新聞網》報導，三立澄清表示會播出到30日。許多粉絲們看到王凱的畫面，也都忍不住淚崩，其中他瘦到雙頰凹陷的模樣，也讓粉絲們非常心痛，「真的想不到這句台詞居然變成現實」、「王凱真的辛苦了⋯最後一刻還是保持演出⋯」、「王凱最後的身影，最後一幕的存檔，王凱在戲內的角色，大家正式向景瀚告別」、「我有注意看他的臉色，真的很不好，也瘦很多…」王凱在26日被發現陳屍租屋處，警方到場勘查後，初步研判疑似因身體突發急症導致猝死，確切死因仍待檢方相驗釐清。而他生前都有《百味人生》的拍攝工作，就連過世前一天都在與經紀人討論隔天通告，沒想到卻傳出噩耗，讓外界都非常震驚又不捨。