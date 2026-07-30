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▲柯震東看了曼哈頓上東城至少億元起跳的超級豪宅，還拍照留念。（圖／tony_thebroker Threads）

柯震東主演的新片《我未許願先吹蠟燭》入選第25屆紐約亞洲影展，近日他親身赴美出席首映會，除了工作和觀光客行程，柯震東還和擔任房地產經紀人的好友見面，甚至看了曼哈頓上東城至少億元起跳的超級豪宅，本人還表示會「好好想一想」，疑似想在當地置產。日前，柯震東在IG分享多段影片，內容是當地友人帶他看曼哈頓區的高級公寓，柯震東依序看了主臥、衛浴、儲藏室、客房和客廳等空間，邊看邊拍，相當意猶未盡，還在長島吧檯前留影，似乎相當滿意。房地產經紀人好友在社群平台發文：「好友第一次來紐約，觀光行程人人都會帶，但豪宅不是每天都有機會看！」柯震東在底下打趣留言：「再帶我多看幾間吧！我好好想一想！反正看又不用錢！疑？」有網友問是否在紐約買房，他回覆：「我正在紐約打工。」2023年直播時，柯震東曾經被粉絲逼問身價「有幾個億？」他思考2分鐘，還先問「不動產算不算」，接著說不動產是他和哥哥柯家洋共同持有，同框星友說那就算一人一半，柯震東最後表情靦腆、認真地回答：「我猜1個（億）。」