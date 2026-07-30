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台灣20歲旅日右投陳睦衡迎來生涯重大突破！根據日媒《體育報知》報導，歐力士猛牛將把陳睦衡、本田仁海及東山玲士3名育成投手升格為支配下選手，補強受到傷兵打擊的投手戰力。完成註冊後，陳睦衡將正式取得登上一軍的資格，今年有望迎來日職一軍初登板。歐力士明星賽前戰績46勝46敗2和、勝率5成，暫居太平洋聯盟第4。王牌宮城大彌與山下舜平大都因手肘傷勢接受手術，本季提前報銷，讓球隊決定在期限前一次升格3名投手，支配下選手名單也將達到70人上限。陳睦衡是2024年U18亞洲青棒錦標賽中華隊王牌，當年10月以育成選手身分加盟歐力士，今年是旅日第2個球季。日媒推估，他加盟時簽約金為7500萬日圓（約1486萬新台幣），年薪600萬日圓（約118萬新台幣）。陳睦衡本季初受到身體狀況影響，實戰進度較慢，不過恢復登板後球速已回升至152公里，距離個人生涯最快153公里只差1公里。本季二軍出賽2場，合計投6局沒有失分，送出4次三振，展現升格競爭力。日職育成選手無法登錄一軍，必須先轉為支配下選手，才有機會進入一軍出賽名單。陳睦衡完成升格後，將不再只是球團長期培養的潛力投手，而是可直接投入一軍戰力調度的正式球員。歐力士先發輪值受到傷兵重創，陳睦衡若能在二軍持續保持球速與穩定度，可能獲得一軍試投機會。從育成合約到支配下選手，他距離旅日生涯首次站上日職一軍投手丘，已只剩最後一步。