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縣議員控：農路拓寬至15公尺疑為渡假村開路 規格遠超一般道路

農業處曾澄清：係考量防洪及通行需求

台東縣建和社區山坡地一處農路改善工程，因遭質疑涉嫌圖利渡假村開發案，台東地檢署昨（29）日指揮調查站及廉政署調查組，持法院核發搜索票，前往台東縣政府農業處及相關人員住處、辦公處所搜索，並帶回農業處長許家豪、副處長黃奇明、蔡姓前科長等人，以及相關工程廠商偵訊。經漏夜偵訊後，許家豪因涉嫌圖利遭檢方聲押、黃奇明15萬元交保。檢調偵辦台東縣農業處圖利案，經漏夜複訊後，認定許家豪及蔡姓前科長涉嫌違反《貪污治罪條例》主管或監督事務圖利罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押；黃奇明15萬元交保，王姓、張姓被告各5萬元交保，另有工程包商無保請回。地檢署表示，將持續釐清案情，勿枉勿縱。全案起因於無黨籍台東縣議員林參天今年5月在議會質詢時指控，台東縣政府疑似動用公帑，將台東市青海路三段338巷原本約3公尺寬的農路拓寬至15公尺，供大型車輛雙向通行，質疑是為國民黨台東縣長參選人、縣議長吳秀華家族與三地集團合作投資的「東映渡假村」開發鋪路，而非單純服務農民。他並指出，當地僅有1戶農家設籍，卻興建規格遠高於一般農路的道路，且疑似占用國有土地，事後也向調查站提出檢舉。林參天另引用監察院財產申報資料指出，吳秀華去年7月底出售持有的建和段土地後，存款增加約1億670萬元，質疑是否涉及地目變更及利益輸送。他也表示，曾有7名縣議員動用補助款協助興建該農路，呼籲檢調進一步查明相關經費流向及決策過程。對於外界質疑，台東縣政府農業處先前表示，該路段曾因土石流受損，考量公共安全、防洪及農民通行需求，縣府依權責辦理既有農路改善工程，並無圖利特定開發案情事。據了解，該筆建和段土地約7.4公頃，原為農牧用地，後變更為特定專用區，規畫興建休閒會館及Villa，目前仍因環評程序尚未動工。隨著檢調展開搜索及偵辦，外界也關注案件後續發展，以及是否涉及農路工程預算運用、行政決策及圖利等情事，全案仍待司法進一步調查釐清。