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NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏震撼轉投費城76人。根據全球體育商品零售巨頭「Fanatics」官方數據顯示，詹姆斯加盟76人後的23號球衣，在首度開賣的48小時內刷新了歷史紀錄，成為體育史上所有運動員轉隊後「銷量最高」的球衣，一舉超越日籍棒球巨星大谷翔平2023年加盟洛杉磯道奇隊時所創下的紀錄。根據NBA與76人隊官方電商合作夥伴「Fanatics」的統計資料，詹姆斯宣佈加盟費城後的商品買氣達到前所未有的瘋狂程度。數據顯示，76人23號球衣開賣前24小時的總銷量，甚至直接碾壓了他在2018年轉戰洛杉磯湖人隊時「整整一週」的銷售總和。更誇張的是，自官宣加盟以來，在「Fanatics」旗下全球龐大的電商網絡中，光是詹姆斯的個人周邊商品，就強勢霸占了全體育項目「熱銷商品前10名」中的8個席位。詹姆斯一舉刷新了所有職業運動員在加盟新球隊前48小時內的最高球衣銷售紀錄，展現出41歲依然無人能及的商業影響力。此前，「轉隊後銷量最高球衣」的這項紀錄是由大谷翔平於2023年12月以7年7億美元超級合約降臨道奇隊時所創下，當時曾被視為「短期內無法被打破的高牆」。如今詹姆斯再次刷新了體育商品歷史的上限。隨著詹姆斯與先前透過交易引進的綠衫軍大將布朗（Jaylen Brown）雙雙報到，76人隊新賽季與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）組成的多核心陣容已經躍升為奪冠大熱門。費城自2001年後便未曾闖進NBA總冠軍賽，上一次奪冠更要追溯到1983年。如今隨著詹姆斯加盟，球隊重新燃起衝擊總冠軍的希望，也讓整座城市充滿期待。雖然外界仍對球權分配、防守配置以及恩比德健康狀況有所疑慮，但多數分析認為，以詹姆斯的比賽閱讀能力與領導經驗，仍有能力串聯整支球隊，讓76人成為新賽季最受矚目的冠軍熱門之一。