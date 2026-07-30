2026全民普發一萬元還有嗎？「國民支援金」2.0最新進度一讀通過、尚待三讀審查。台東縣東河鄉表示，為了促進地方發展，搶先加碼發放「每人現金3000元」振興經濟金，最後領取時間剩2天到7月31日，還可採取登記匯款方式領取好方便。本文整理發放對象、攜帶證件、委託代領注意事項一次看。
台東縣東河鄉「每人現金3000元」加碼！最後領取剩2天：可登記匯款
一、發放時間
自115年6月10日起至7月31日止（倒數2天快領取）。
二、發放金額
每人新台幣3000元。
三、發放方式
採現金發放或匯款（若選擇匯款，請領取人提供匯款帳號）。
四、發放對象（領取資格）
115年3月20日前「連續設籍本鄉滿6個月」，並於發放日「仍在籍者」（名單將依戶政機關提供之名冊為準）。
五、領取地點
請鄉親依據戶籍地前往指定地點領取：
興昌村、隆昌村、泰源村、北源村、尚德村： 請至「各村辦公處」領取。
都蘭村： 請至「老人會館」（都蘭村363之1號）領取。
東河村： 請至「鄉公所民政課」領取。
六、領取應備文件
本人領取：
戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋印章＋國民身分證正本。
同戶代領：
戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋代領人印章＋代領人國民身分證正本。
提醒大家，直系親屬免委託書；非直系親屬需出具委託書。
委託領取：
委託書＋戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋委託人及受託人之身分證明文件正本＋受託人印章。
七、注意事項
如有任何疑問，歡迎於上班時間撥打民政課詢問：089-896200分機202。
鄉公所提醒，鄉親留意發放時間與領取地點，千萬別讓權益睡著囉。
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一、發放時間
自115年6月10日起至7月31日止（倒數2天快領取）。
二、發放金額
每人新台幣3000元。
三、發放方式
採現金發放或匯款（若選擇匯款，請領取人提供匯款帳號）。
四、發放對象（領取資格）
115年3月20日前「連續設籍本鄉滿6個月」，並於發放日「仍在籍者」（名單將依戶政機關提供之名冊為準）。
請鄉親依據戶籍地前往指定地點領取：
興昌村、隆昌村、泰源村、北源村、尚德村： 請至「各村辦公處」領取。
都蘭村： 請至「老人會館」（都蘭村363之1號）領取。
東河村： 請至「鄉公所民政課」領取。
六、領取應備文件
本人領取：
戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋印章＋國民身分證正本。
同戶代領：
戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋代領人印章＋代領人國民身分證正本。
提醒大家，直系親屬免委託書；非直系親屬需出具委託書。
委託領取：
委託書＋戶口名簿或含詳細記事之最新戶籍謄本＋委託人及受託人之身分證明文件正本＋受託人印章。
七、注意事項
如有任何疑問，歡迎於上班時間撥打民政課詢問：089-896200分機202。
鄉公所提醒，鄉親留意發放時間與領取地點，千萬別讓權益睡著囉。