白海豚颱風29日晚間正式增強為強烈颱風。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，白海豚颱風完成眼牆置換，進入第二次巔峰階段，未來5天將持續行經30度以上暖海域，仍有機會透過多次眼牆置換進一步增強，甚至幾乎肯定達成今年第三個超級颱風（Cat.5)。而白海豚颱風路徑普遍較先前西修，多數預測在日本九州以南至台灣北部近海一帶通過，後期可能影響中國沿海至韓國，侵襲日本九州以東的機率已降低。
白海豚升級強颱「還會繼續增肥」！未來5天暖水Buffet吃到飽
氣象粉專「觀氣象看天氣」分析指出，白海豚在28日晚間迎來第一波強度高峰後，隨即進入眼牆置換（Eyewall Replacement Cycle）階段，歷經約18小時調整，原本狹小的針眼逐漸擴大成小型風眼，環流範圍也同步擴張，待風眼重新清空後，強度再度提升，正式晉升為強烈颱風。
「觀氣象看天氣」表示，未來5天白海豚將一路行經海溫超過30度的暖海域，猶如進入「暖水Buffet吃到飽」的環境，高海溫將持續提供發展能量，期間仍可能多次進行眼牆置換，颱風強度與環流規模都有機會進一步增強。
白海豚颱風未來預測中心風速可達每秒63公尺以上，暴風半徑也會擴大到300公里，將超越辛樂克及巴威，問鼎今年風王，甚至幾乎肯定達成今年第三個超級颱風（Cat.5)。
不過，約5天後環境條件將逐漸改變。雖然海面溫度依然偏高，但海洋熱含量（OHC）開始下降，加上垂直風切增強及乾空氣逐步侵入，都可能干擾颱風結構，使後期強度有略為減弱的可能。
白海豚颱風最新路徑西修！是否轉彎仍有變數
路徑方面，「觀氣象看天氣」指出，最新各國數值模式相較前幾天普遍都有明顯西修趨勢，除了加拿大（CMC）及歐洲（EC）模式仍相對偏離外，其餘包括AI模式及傳統物理模式，目前多鎖定在日本九州以南至台灣北部近海一帶通過，後續可能再朝中國沿海至韓國方向前進。
分析顯示，原先預估侵襲日本九州以東海域的機率已大幅降低，但由於這屬於7天以上的長期預報，仍存在相當大的不確定性，後續仍須持續觀察模式修正。
至於未來5天內的短期預報，各模式看法相對一致，白海豚將持續朝西北至西北西方向前進。不過，北偏或南偏幅度的些微差異，都可能影響後續轉向角度。
「觀氣象看天氣」分析，若依歐洲模式模擬，颱風後期可能接上南亞高壓，甚至出現偏西南移動；加拿大模式則認為，若路徑偏北突破副熱帶高壓弱點，便可能受到槽線牽引而轉向，因此「白海豚究竟會不會轉彎」，仍是未來觀察重點。
此外，若目前預測趨勢持續，白海豚在偏西北移動過程中，可能將南方大片低壓帶一併向北推送，導致台灣及華南地區在8月中前期轉為較不穩定的天氣型態，降雨機率增加，民眾應持續留意最新颱風及天氣資訊。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」分析指出，白海豚在28日晚間迎來第一波強度高峰後，隨即進入眼牆置換（Eyewall Replacement Cycle）階段，歷經約18小時調整，原本狹小的針眼逐漸擴大成小型風眼，環流範圍也同步擴張，待風眼重新清空後，強度再度提升，正式晉升為強烈颱風。
「觀氣象看天氣」表示，未來5天白海豚將一路行經海溫超過30度的暖海域，猶如進入「暖水Buffet吃到飽」的環境，高海溫將持續提供發展能量，期間仍可能多次進行眼牆置換，颱風強度與環流規模都有機會進一步增強。
不過，約5天後環境條件將逐漸改變。雖然海面溫度依然偏高，但海洋熱含量（OHC）開始下降，加上垂直風切增強及乾空氣逐步侵入，都可能干擾颱風結構，使後期強度有略為減弱的可能。
白海豚颱風最新路徑西修！是否轉彎仍有變數
路徑方面，「觀氣象看天氣」指出，最新各國數值模式相較前幾天普遍都有明顯西修趨勢，除了加拿大（CMC）及歐洲（EC）模式仍相對偏離外，其餘包括AI模式及傳統物理模式，目前多鎖定在日本九州以南至台灣北部近海一帶通過，後續可能再朝中國沿海至韓國方向前進。
分析顯示，原先預估侵襲日本九州以東海域的機率已大幅降低，但由於這屬於7天以上的長期預報，仍存在相當大的不確定性，後續仍須持續觀察模式修正。
「觀氣象看天氣」分析，若依歐洲模式模擬，颱風後期可能接上南亞高壓，甚至出現偏西南移動；加拿大模式則認為，若路徑偏北突破副熱帶高壓弱點，便可能受到槽線牽引而轉向，因此「白海豚究竟會不會轉彎」，仍是未來觀察重點。
此外，若目前預測趨勢持續，白海豚在偏西北移動過程中，可能將南方大片低壓帶一併向北推送，導致台灣及華南地區在8月中前期轉為較不穩定的天氣型態，降雨機率增加，民眾應持續留意最新颱風及天氣資訊。