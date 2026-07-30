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白海豚升級強颱「還會繼續增肥」！未來5天暖水Buffet吃到飽

未來5天白海豚將一路行經海溫超過30度的暖海域，猶如進入「暖水Buffet吃到飽」的環境

▲白海豚颱風未來5天將持續行經30度以上暖海域，仍有機會透過多次眼牆置換進一步增強，問鼎今年風王。（圖／取自臉書粉專「觀氣象看天氣」）

白海豚颱風未來預測中心風速可達每秒63公尺以上，暴風半徑也會擴大到300公里，將超越辛樂克及巴威，問鼎今年風王，甚至幾乎肯定達成今年第三個超級颱風（Cat.5)。

白海豚颱風最新路徑西修！是否轉彎仍有變數

目前多鎖定在日本九州以南至台灣北部近海一帶通過，後續可能再朝中國沿海至韓國方向前進。