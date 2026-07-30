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底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）可能完成效力球隊的最後一次先發。他今天在主場對戰巴爾的摩金鶯，主投6.2局送出6次三振，退場時老虎仍以7：1領先，全場球迷起立鼓掌致敬。由於他的下一次先發已在交易大限之後，這一幕也被視為底特律球迷提前送別兩屆美聯賽揚獎得主。史庫柏首局送出三振後，完成大聯盟生涯第1000次三振，現場球迷隨即起立鼓掌；當他7局上留下兩名跑者退場時，球迷再度全體起身，向這位近年老虎最重要的王牌致意。史庫柏退場時老虎握有6分優勢，原本有望替這場可能的告別戰收下勝投，牛棚卻守不住7：0領先，最終延長12局以9：10遭金鶯逆轉。史庫柏留下的兩名跑者也都回壘得分，最終投6.2局失3分，賽後防禦率為2.79。史庫柏連續兩季拿下美聯賽揚獎，本季結束後將成為自由球員。老虎雖然戰績低於5成，但距離美聯外卡仍只有數場勝差，球團必須在最後爭取季後賽與提前換回年輕資產之間做出決定。史庫柏下一次預定先發落在交易截止日之後，代表這場比賽確實可能是他最後一次穿著老虎球衣登板。目前包括洛杉磯道奇、紐約洋基、密爾瓦基釀酒人、坦帕灣光芒、亞特蘭大勇士與費城費城人，都被點名持續關注他的動向。史庫柏是否會在交易大限被送走？專家評估，老虎球團希望換回能立即投入大聯盟的年輕戰力，但也使交易難度與代價同步提高。若老虎最終決定送走王牌，底特律球迷本場兩次起立鼓掌，可能就會成為最具象徵性的告別畫面。