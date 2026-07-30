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海巡署：中國海警船闖金門限制水域 採「一對一併航監控」

海巡署怒斥：灰色地帶襲擾 營造「管轄金門海域」之錯假訊息

中國海警船昨（29）日下午再度侵擾金門限制水域！對此，海巡署金馬澎分署立即調派巡防艇採「一對一」併航監控，並透過中、英文無線電廣播要求立即轉向，最終於下午5時3分將中國海警船驅離出限制水域。海巡署表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國企圖以經常性灰色地帶衝突手段營造管轄金門海域的錯假訊息，海巡將持續強化監偵及部署能量，捍衛國家主權及海域安全。海委會海巡署金馬澎分署昨透過新聞稿表示，下午2時許，第十二巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域對應。金馬澎分署指出，下午3時，中國海警「14606」、「14607」、「14532」及「14533」等4艘船，兩兩一組編隊，分別自料羅東方及大帽山西南方航入金門限制水域，海巡署預置巡防艇立即趨前採一對一併航監控，拒止其持續深入，期間透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。中國海警船編隊最終於下午5時3分轉向航出金門限制水域。海巡署表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國企圖以經常性灰色地帶衝突手段，營造管轄金門海域錯假訊息，嚴重背離現實，破壞區域和平穩定，海巡已建構高強度監偵及部署能量，以堅定執法決心，捍衛國家主權，確保海域安全。