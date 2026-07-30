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▲粉絲質疑YG娛樂給雅賢太過裸露的衣服，直接點名開轟。（圖／翻攝自IG@babymonster_ygofficial）

韓國女團BABYMONSTER近期開啟巡演，不料雅賢的服裝竟意外引發爭議，只見她穿著低胸馬甲在舞台上勁歌熱舞，但沒有任何肩帶支撐的馬甲竟越跳越下滑，看起來就快走光，就連雅賢看起來也不太自在，讓粉絲們看到後忍不住點名經紀公司YG娛樂：「她才19歲。」雅賢近日在首爾場演唱會的服裝引發爭議，只見她穿著低胸馬甲背心，緊到把她的上圍都變形，由於馬甲沒有任何肩帶支撐，還在雅賢跳舞時越來越下滑，幾乎快走光的樣子讓粉絲都為她捏一把冷汗。而雅賢看起來也不太自在，邊跳舞邊用頭髮擋住胸前，還不斷低頭確認衣服有沒有滑落。而雅賢的這套舞台裝，也讓粉絲怒批團隊沒有做好防護措施，並直言給19歲的成員打扮得太過裸露，「為什麼給年紀這麼小的成員這麼裸露的服裝」、「穿抹胸沒問題，問題在沒有給予適當的防護措施」、「YG放過她們吧，雅賢才19歲欸。」但也有人認為服裝很好看，只是必須確實做好防護措施。