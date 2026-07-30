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洛杉磯道奇隊今（30）日於主場交手西雅圖水手隊，二刀流巨星大谷翔平繼續以「第1棒、指定打擊」先發上陣。賽前道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）親自接受媒體聯訪，針對外界高度關注的大谷翔平左膝傷情以及「投手大谷」的回歸進度進行了正面回應。佛里曼明確表示，大谷的打擊完全不受影響，目前最大的關鍵在於投球時著地的左腳，為了避免無意識的代償動作造成傷害，才決定暫緩登板投球甚至牛棚練投。對於外界關心是否該讓大谷翔平適度休養、連打者身份都暫時關機以加速左膝恢復？佛里曼直接否認，坦言球團內部有嚴格的評估機制：「我們依據三個指標來做決定：醫師的專業診斷、MRI影像檢查，以及大谷自己的身體感受。目前影像檢查顯示，繼續上場打擊完全沒有任何風險；大谷本人也表示發力打擊時膝蓋不會痛。問題只出在投球時，左腳作為著地腳所需承受的衝擊。因此現階段我們完全沒有讓他停止打擊休養的打算。」談到以投手身份回歸的進度，先前大谷曾傳出右臂二頭肌出現緊繃感，佛里曼強調這只是身體機制連帶影響的結果，手臂狀況目前已經獲得改善，重點仍在於左膝的腫脹，「最核心的問題一直都是左膝。如果沒有膝蓋這項隱憂，大谷現在早就已經在我們的先發輪值裡正常投球了。他的手臂力量一直維持得很好，是用藥球等訓練持續維持手感。」佛里曼進一步解釋叫停牛棚練投背後的考量，主因在於投球時左腳作為踏出著地的支撐腳，若膝蓋尚未達到100%的健康狀態，投手很容易在投球動作中「無意識地做出代償」，反而導致投球機制變形甚至誘發其他部位受傷，這是球團極力避免的風險。隨著左膝狀況日漸好轉，佛里曼對大谷本季重新站上投手丘充滿信心。他透露了接下來的復健時程表：「大谷的膝蓋情況每天都在改善。我們的目標是讓他恢復到即使重複投球動作，也不會產生任何無意識代償的狀態。一旦達到這個標準，他就會從平地傳接球開始，接著進牛棚練投，最後邁向實戰復歸。」