美國與沙烏地阿拉伯29日針對伊拉克境內的親伊朗武裝團體，發動了聯合空襲，美國總統川普並在白宮嚴厲警告，將對伊朗展開強力回擊。同一天，英國海事安全公司Ambrey證實，一架無人機襲擊了停在埃及地中海達米艾塔港（Damietta）的美資液化天然氣浮動儲存船，引發火災，所幸無人傷亡。《路透社》分析認為，這標誌著中東局勢的重大升級，衝突似乎正在擴大到主要戰線之外。
一、美沙首度公開聯手空襲伊拉克
美國中央司令部與沙烏地阿拉伯國防部證實，聯手打擊了伊拉克境內多處親伊朗武裝團體據點，是這波中東危機自2月底爆發以來，沙國首次公開與美軍參與聯合空襲。
伊拉克親伊朗民兵組織「人民動員」（PMF）表示，美沙空襲造成至少20人死亡、32人受傷。美沙發動空襲之際，約旦防空系統也攔截、擊落了多枚伊朗針對美軍基地發射的飛彈。
二、川普放話將重擊伊朗，回應各方動態
針對美軍設施遭受攻擊，川普在白宮受訪時直言：「現在輪到我們了。雖然還是會看看能否達成協議，但在此之前，我們會狠狠打擊他們。」
川普並證實，他已聽取關於達米特港（Damietta）美資氣體儲存船，遭受無人機襲擊的簡報。
針對有消息指出，伊朗可能會接收400具中國製肩射防空飛彈一事，川普回應稱，此事若屬實，著實令人意外與失望，重申中國國家主席習近平曾向他保證不會介入這場戰爭。
三、荷姆茲海峽危機與外交調停受挫
報導提到，美伊戰局重燃的導火線之一，還是在於荷姆茲海峽的控制權。伊朗革命衛隊宣稱，已在海峽內攔截並迫使多艘違規油輪停航，強調會對美國的「非法干預」有所回應。
同屬中東國家的阿曼，雖然先前曾提出一項共同管理荷姆茲海峽、收取自願性過路費的方案，但隨即遭到伊朗高層拒絕。
原文連結：
Drone hits storage tanker at Egyptian port in major Middle East escalation, security firm says
Trump says will hit Iran hard after attack, was briefed on Egypt tanker
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國中央司令部與沙烏地阿拉伯國防部證實，聯手打擊了伊拉克境內多處親伊朗武裝團體據點，是這波中東危機自2月底爆發以來，沙國首次公開與美軍參與聯合空襲。
伊拉克親伊朗民兵組織「人民動員」（PMF）表示，美沙空襲造成至少20人死亡、32人受傷。美沙發動空襲之際，約旦防空系統也攔截、擊落了多枚伊朗針對美軍基地發射的飛彈。
二、川普放話將重擊伊朗，回應各方動態
針對美軍設施遭受攻擊，川普在白宮受訪時直言：「現在輪到我們了。雖然還是會看看能否達成協議，但在此之前，我們會狠狠打擊他們。」
川普並證實，他已聽取關於達米特港（Damietta）美資氣體儲存船，遭受無人機襲擊的簡報。
針對有消息指出，伊朗可能會接收400具中國製肩射防空飛彈一事，川普回應稱，此事若屬實，著實令人意外與失望，重申中國國家主席習近平曾向他保證不會介入這場戰爭。
三、荷姆茲海峽危機與外交調停受挫
報導提到，美伊戰局重燃的導火線之一，還是在於荷姆茲海峽的控制權。伊朗革命衛隊宣稱，已在海峽內攔截並迫使多艘違規油輪停航，強調會對美國的「非法干預」有所回應。
同屬中東國家的阿曼，雖然先前曾提出一項共同管理荷姆茲海峽、收取自願性過路費的方案，但隨即遭到伊朗高層拒絕。
原文連結：
Drone hits storage tanker at Egyptian port in major Middle East escalation, security firm says
Trump says will hit Iran hard after attack, was briefed on Egypt tanker
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。