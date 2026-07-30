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一、美沙首度公開聯手空襲伊拉克

二、川普放話將重擊伊朗，回應各方動態

三、荷姆茲海峽危機與外交調停受挫

美國與沙烏地阿拉伯29日針對伊拉克境內的親伊朗武裝團體，發動了聯合空襲，美國總統川普並在白宮嚴厲警告，將對伊朗展開強力回擊。同一天，英國海事安全公司Ambrey證實，一架無人機襲擊了停在埃及地中海達米艾塔港（Damietta）的美資液化天然氣浮動儲存船，引發火災，所幸無人傷亡。《路透社》分析認為，這標誌著中東局勢的重大升級，衝突似乎正在擴大到主要戰線之外。美國中央司令部與沙烏地阿拉伯國防部證實，聯手打擊了伊拉克境內多處親伊朗武裝團體據點，是這波中東危機自2月底爆發以來，沙國首次公開與美軍參與聯合空襲。伊拉克親伊朗民兵組織「人民動員」（PMF）表示，美沙空襲造成至少20人死亡、32人受傷。美沙發動空襲之際，約旦防空系統也攔截、擊落了多枚伊朗針對美軍基地發射的飛彈。針對美軍設施遭受攻擊，川普在白宮受訪時直言：「現在輪到我們了。雖然還是會看看能否達成協議，但在此之前，我們會狠狠打擊他們。」川普並證實，他已聽取關於達米特港（Damietta）美資氣體儲存船，遭受無人機襲擊的簡報。針對有消息指出，伊朗可能會接收400具中國製肩射防空飛彈一事，川普回應稱，此事若屬實，著實令人意外與失望，重申中國國家主席習近平曾向他保證不會介入這場戰爭。報導提到，美伊戰局重燃的導火線之一，還是在於荷姆茲海峽的控制權。伊朗革命衛隊宣稱，已在海峽內攔截並迫使多艘違規油輪停航，強調會對美國的「非法干預」有所回應。同屬中東國家的阿曼，雖然先前曾提出一項共同管理荷姆茲海峽、收取自願性過路費的方案，但隨即遭到伊朗高層拒絕。原文連結：