我是廣告 請繼續往下閱讀

火鍋推優惠 龍蝦買一送一

▲SMILE ONE精緻涮涮鍋則推出「豪鮮爸氣海陸分享餐」，平日享88折優惠；假日點選分享餐更享活體波士頓龍蝦買一送一。（圖／高雄福華飯店提供）

台北遠東香格里拉 buffet推平日四人同行一人免費

▲「遠東Cafe自助餐廳」每週一至週四午餐及晚餐時段，推出4位成人同行即享1人免費。（圖／台北遠東香格里拉臉書）

一年一度父親節即將到來，高雄福華大飯店宣布，將推出「爸氣饗宴」系列活動，飯店內餐廳推出限時優惠，以龍蝦料理做主題，包含活體波士頓龍蝦買一送一、吃到飽餐廳也免費送上龍蝦。另外，台北遠東香格里拉飯店的遠東Cafe也推出平日四人同行一人免費優惠，還於父親節將加菜，有黑胡椒牛小排、黑金脆皮豬等菜色。高雄福華飯店5樓的麗香苑自助餐廳推出親子同樂優惠，平日用餐享7歲以下孩童免費；父親節期間（8月7日晚餐~8月9日午晚餐）餐價每位1088元，8人以上用餐加贈清蒸蒜蓉波士頓龍蝦一尾，16人贈送兩尾，另消費滿6000元以上加贈香檳2杯（贈完為止）。位於30樓的SMILE ONE精緻涮涮鍋則推出「豪鮮爸氣海陸分享餐」，平日享88折優惠；假日點選分享餐更享活體波士頓龍蝦買一送一優惠（原價1780元/隻），或可享活體波士頓龍蝦加購價888元。台北遠東香格里拉飯店則表示，超人氣自助餐廳「遠東Café」即日起至8月27日推出平日限定優惠，凡週一至週四午、晚餐時段四位成人同行，即享一人免費禮遇。8月8日父親節當天，主廚更加碼獻上多道限定美饌，鐵板區端出香氣四溢的「黑胡椒牛小排」及鮮嫩彈牙的「蒜蓉奶油蝦」，麵點區則推出暖心滿足的「特製叉燒豚骨拉麵」。此外，饕客還可品嚐香酥可口的「黑金脆皮豬」、南洋風味濃郁的「椰香魷魚咖哩」等環球特色料理。午、晚餐每位1680元+10%起，輪替菜色依現場供應為準。