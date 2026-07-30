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王凱7月26日在租屋處暴斃身亡，他正在演的三立八點檔《百味人生》最後一幕將在今（30）晚播出，劇中他和媽媽丁國琳母子決裂，沒想到觀眾除了感嘆王凱過世，也發現丁國琳氣色看起來不太好，擔心她是否生病，丁國琳則笑說自己只是中年發福，還自嘲是中華民國老人家，要大家別擔心。Threads上許多網友看到王凱和丁國琳這場決裂戲，紛紛關心丁國琳的狀態，「丁國琳的狀態看起來也不太好」、「丁國琳要注意身體健康，氣色很差」、「右邊臉很像微中風」、「他們臉色看起來都不健康的感覺啊」。根據《聯合報》報導，丁國琳感謝大家關心，「我沒事！吃得飽睡得好。」還自嘲是中華民國老人家，中年發福，要大家別在意。丁國琳也說，不希望在這時候多說什麼，怕被誤以為是炒作，也是對往生者的不敬。然而丁國琳拍了多年八點檔，最累的時代她都經歷過，這次反而是有史以來戲份最少的，所以沒有熬夜翻班，至於王凱的角色會被安排出國，不會再找人接替，接檔戲《針線緣》也已經準備開拍。