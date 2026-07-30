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達美樂情人節套餐！免費送「李多慧戀愛御守」4大披薩優惠

達美樂4大披薩優惠菜單一覽（至8月23日）：

▲迎接七夕情人節與父親節，達美樂4大披薩優惠菜單一覽。（圖／達美樂dominos.com.tw）

必勝客：大披薩買一送一＋副食飲料低至49折！父親節套餐最便宜399元起

大披薩買一送一低至49折！

▲必勝客父親節大披薩買一送一低至49折！「爸氣開吃餐」759元起。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

▲必勝客父親節推薦火山披薩，獻給全家人最堅固的靠山。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

即將迎接西洋七夕情人節與88父親節，達美樂表示，開吃「戀愛加持套餐」免費送啦啦隊女神「李多慧戀愛御守」，4大披薩優惠一覽；必勝客表示，父親節套餐最便宜399元起優惠代碼推薦，外帶大披薩買一送一還加副食飲料低至49折，划算菜單價格一次整理。達美樂表示，一次吃到日式章魚燒與韓式炸雞的「日韓半半披薩」新品熱銷，迎接父親節與七夕情人節接力登場，加碼再推出聯名「李多慧戀愛御守」限量周邊商品，購買指定「戀愛加持套餐」就能免費獲得（全台數量有限，送完為止）。啦啦隊女神李多慧「戀愛御守」，以精緻電繡與蕾絲工藝打造，有象徵開啟美好緣份的「緣守」、寓意戀情升溫「戀守」、桃花多多「結守」，以及象徵喜結良緣的超限量特別版「夫婦守」4款收藏。◾️：「日韓半半披薩」外帶半價優惠370元◾️戀愛加持套餐「經典／招牌系列大披薩＋經典系列小披薩＋蝴蝶酥3個＋1.25 L大可樂」優惠價599 元（外帶47折）◾️甜蜜雙饗套餐「日韓半半大披薩＋香烤雞條5條＋紫薯地瓜球5顆＋1.25 L大可樂優惠價499元（外帶外送54折）◾️心動應援套餐「日韓半半大披薩＋經典系列大披薩＋鱈魚星星6塊＋香烤雞條5條＋1.25 L大可樂優惠價829元（外帶外送52折）◾️：「外帶買大送大或外送買大送小（第一個大披薩6折升級芝心餅皮）、指定副食4選1、飲料副食3選1。（7月31日至8月2日、8月7日至8月9日，限時6天）。◾️「訂購「大披薩（超過620元口味需加價）＋巧克力QQ球5顆＋酥炸嫩雞球＋原萃1.25L」加碼抽價值3萬元的股票禮品卡。（即日起至8月31日、7月31日～8月2日、8月7日～8月9日不供應 ）◾️「「火山起司大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）◾️「火山起司芝心大披薩＋大披薩（超過620元口味需加價）＋2款副食＋1.25L飲料」。（即日起至8月9日）