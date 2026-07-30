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典禮前遇熊本強震 高鐵捐兩千萬日幣

▲台灣高鐵今日日本山口縣舉辦新世代列車出廠典禮，圖為N700ST車頭。（圖／記者李青縈攝）

四大亮點新幹線 在台落地深耕

安倍昭惠驚喜現身 台日共享價值體現

▲已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠。（圖／記者李青縈攝）

新幹線出海成功案例 日本經濟成長目標下信賴夥伴

▲日本國土交通省副大臣佐佐木紀，代表國土交通省大臣金子恭之致詞。（圖／記者李青縈攝）

流線型車頭駛出螢幕 8月15日抵台

台灣高鐵今（30）日在山口縣的日立笠戶工廠舉辦「新世代列車N700ST出廠典禮」，最友台的已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠也一同出席。董事長史哲指出，安倍生前多次強調的「台日共享價值」的信念，轉化為軌道上持續運轉力量；有信心明年7月1日新列車會完成測試順利上路。典禮由史哲跟日立製作所執行役專務軌道交通事業領域CEO兼鐵路事業集團CEO Giuseppe Marino共同主持，與台日兩國共200多位貴賓與會。由於熊本日前發生強震，史哲在典禮前先表達對地震關懷，「天災無情台日有愛」昨日高鐵也捐兩千萬日幣。他表示，希望災區重建快速完成，當地回復正常生活。史哲表示，高鐵平均準點率超過99%、發車率更達到100%，在日本嚴謹的基礎上展現台灣軟實力。台灣高鐵藉著高架與直線的軌道線型設計，讓列車最高時速可達到300公里；再者，在350公里路線上營運12座車站；同時，引進航空式的高品質服務，並且100%自主掌握本土化的維修能量，高鐵已經在台落地深耕。台灣高鐵更是成為經濟脈動的重要串連。史哲指出，一年帶動的商機高達4.5兆新台幣，更在短短十年時間引領台灣半導體產值從2017年的22兆新台幣，倍增至2025年的55兆新台幣，成為肩負「矽島動脈」的交通運具。安倍昭惠哽咽表示，先夫很喜歡台灣，自己在他走後多次拜訪台灣，都受到台灣人溫暖款待，自己今天是以台日關係可以深化的心情來參加典禮，也期待之後來台搭乘新世代高鐵。日本國土交通省副大臣佐佐木紀同樣先表達對熊本災區的哀悼，並代表因國會議程跟地震無發親自出席的國土交通省大臣金子恭之致詞。他說，金子恭之家鄉在熊本，在2024年有台積電熊本廠啟用後，跟台灣的連結更加深厚，而他也感謝列車研發、品管等相關人員，並期待N700ST投入營運後受到大家喜好，祝福台日友好情誼持續深化。台灣駐日代表李逸洋表示，台灣高鐵通車19年來，運送超過10.3億人次旅客，營運期間零死亡事故，長年維持超過99.5%的準點率與高度的安全性，是全世界新幹線輸出最成功的案例。李逸洋說，台灣今年上半年對美出口額度已成僅次墨、加第三大進口來源國；台股市值更是全國第四大，緊接在排名第三的日本後。而日本首相高市也提出至2040年官民合計投資370兆日圓規模的「日本成長戰略」，而台灣是日本打造強大經濟最值得信賴的夥伴，不僅在高鐵，期待在AI、半導體等高科技領域的合作能夠進一步發展。Giuseppe Marino則說，這不僅是新列車完成，更代表夥伴關係的力量。另外，日前台灣行政院核定高鐵延伸宜蘭更展現對列車的信箱，相信新列車投入會持續提升便利性。典禮舞台採用長形ㄇ字型設計，宛如一座環繞列車的伸展台，完整展現N700ST流線型車頭。舞台背景則搭配環繞式LED螢幕，當典禮開始、螢幕畫面率先呈現N700ST從日本啟程，一路奔馳的畫面，隨後螢幕中央緩緩打開、新世代列車緩緩出場之際，畫面則轉變為台灣各地知名的地標景點，襯托著渡海來台後的N700ST列車一路貫穿南北、引領台灣繼續向前。台灣高鐵公司與日立東芝聯盟在2023年5月23日簽訂12組新世代列車採購契約，隨後展開初步設計、細部設計及製造作業；車輛一組分三個單元，第一單元為1至4車、第二單元5至8車（包含商務車廂及無障礙車廂）、第三單元9至12車，其中第二單元由日本車輛公司承製，在今年5月19日順利出廠，交付日立公司完成後續列車整合。首部列車今日正式出廠後，將從笠戶港裝船啟運，預計在8月15日運抵台灣高雄港，並立即展開一連串的靜態、動態測試。