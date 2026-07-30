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苦茶油、大豆沙拉油擴大稽查 石崇良：會根據現況綜整

近日大豆沙拉油、苦茶油致癌物超標連環爆，而北市說明，社會對日常食用油產生疑慮，因此轄內聯合醫院自今（30）日開設「食用油品健康諮詢門診」提供民眾諮詢。衛福部長石崇良表示，食安是科學問題，北市府開設背後應該有其考量，予以尊重。台北市立聯合醫院自7月30日起開設「食用油品健康諮詢門診」，由家醫科醫師與小兒科醫師分別開設成人及兒童的特別諮詢門診，並且有營養師的諮詢門診供轉介，每週一到週六均可於聯醫院區獲得相關服務；諮詢門診也免收掛號費及諮詢費石崇良今日出席立法院衛環委員會。會前接受媒禮聯訪時表示，「我一向強調食安是一個科學問題。」他說，一切都按照科學證據及風險評估的結果，進行各項政策擬定，以苯駢芘為例，科學上屬於長期累積的影響，並非急性中毒現象，所以民眾不需要太過恐慌。石崇良提到，對於台北市政府所開設的門診，相信背後有其考量「我們予以尊重。」不過，北市衛生局昨（30）日接獲轄內「永豐餘生技股份有限公司」自主通報，自7月1日起出貨販售「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘 2.9 μg/kg 不符規定，也已要求全數下架。石崇良說明，貨品製造廠在嘉義，也透過永豐餘的通報，而永豐餘公司登記在台北市，因此由食藥署會同北市府進行相關油品下架、調查。他指出，因為製造點在嘉義縣，因此是經過跨縣市協同合作。石崇良再次強調，所有食安都是中央及地方、跨縣市共同合作，才能為國人食安把關。至於先前食藥署表示，將針對市面上油品擴大稽查，且以沙拉油、苦茶油為優先。石崇良說明，油品是日常生活所需，食安可謂重中之重，食藥署美研會有專案稽查，也會根據發生風險、先前資料擬定，這應是下一年度滾動修正，接下來也會根據目前所有情況綜整研判後續稽查重點。