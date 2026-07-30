《新楓之谷：經典版》昨（29）日正式開服，許多玩家湧入遊戲，新手地圖「楓之島」充滿遊戲玩家，就連新手任務的怪物都要搶著打，就有玩家笑說，盛況堪比20年前GM辦活動，就連藝人持修也加入《新楓之谷：經典版》，遊戲橘子告訴《NOWNEWS》記者，開服首日就吸引逾20萬的玩家上線！
開服大量玩家湧入 登入問題已調整
《新楓之谷：經典版》昨（29）日下午2點正式開服後，瞬間湧入大量玩家，有玩家發生「登入逾時」的狀況，又因為登入需要OTP驗證，有玩家因此出現「驗證次數已達上限」，無法登入的情況，目前官方已經進行調整，玩家都能順利登入遊戲。
另外，有部分玩家遇到「交易功能遭到系統鎖定」的狀況，也已經完成排除，玩家只要完全登出，並重新連線進入遊戲，就會解除交易鎖定狀態，如果玩家有遇到相關問題，可聯繫客服中心。
首日逾20萬玩家上線 免費拿藥水、白色兔子
開服的大批人潮，讓不少玩家表示，「開服了，人山人海捏」、「第一天開服，滿地都是役男？密集恐懼症欸」、「這盛況堪比當年GM辦活動」，《新楓之谷：經典版》官方也表示，開服首日玩家登入人數就突破20萬人！
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。9月22日前登入遊戲，還贈送白色兔子寵物、藥水等好禮。
活動時間：2026年7月29日開機後～2026年9月22日23：59
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《新楓之谷：經典版》昨（29）日下午2點正式開服後，瞬間湧入大量玩家，有玩家發生「登入逾時」的狀況，又因為登入需要OTP驗證，有玩家因此出現「驗證次數已達上限」，無法登入的情況，目前官方已經進行調整，玩家都能順利登入遊戲。
另外，有部分玩家遇到「交易功能遭到系統鎖定」的狀況，也已經完成排除，玩家只要完全登出，並重新連線進入遊戲，就會解除交易鎖定狀態，如果玩家有遇到相關問題，可聯繫客服中心。
開服的大批人潮，讓不少玩家表示，「開服了，人山人海捏」、「第一天開服，滿地都是役男？密集恐懼症欸」、「這盛況堪比當年GM辦活動」，《新楓之谷：經典版》官方也表示，開服首日玩家登入人數就突破20萬人！
《新楓之谷：經典版》主打重現BigBang改版前的遊戲內容，首波開放楓之島、維多利亞島等地區，角色等級上限為100級，並開放五大冒險家職業及12種二轉分支。官方也保留自由市場、個人商店、忍耐任務及早期練功節奏，讓玩家重新體驗20年前的冒險生活。9月22日前登入遊戲，還贈送白色兔子寵物、藥水等好禮。
活動時間：2026年7月29日開機後～2026年9月22日23：59
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贈送好禮品名
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數量
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期限
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備註
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白色兔子寵物
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1
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不適用
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可使用生命水復活，魔法時間90日。
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選擇型欄位4格擴充券
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2
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7日
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無法交換
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白色藥水
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100
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不適用
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無法交換
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活力藥水
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100
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不適用
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無法交換