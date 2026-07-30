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▲HAHABABY日本IG下方有許多日本人留言抨擊他們。（圖／翻攝自IG@hahababy_jp）

▲HAHABABY完整道歉聲明表示會下架爭議商品。（圖／HAHABABY臉書）

百萬網紅蔡阿嘎老婆二伯創立的服飾品牌HAHABABY日前終於公開為抄襲爭議道歉，表示會陸續下架引起討論的商品。但這篇公告僅發布了中文版，並未在他們的日本IG同步致歉；目前觀察HAHABABY日本IG，仍有不少日本人去留言，甚至痛批HAHABABY：「難道你不覺得羞恥嗎？」HAHABABY在抄襲事件遭炎上前，有意進軍日本，去年2至3月間，甚至前往東京和大阪參展，開設快閃店，表示要將台灣品牌推廣到日本去。因此他們當時也已架設了日文版的HAHABABY官方IG，該帳號目前有1.2萬人追蹤，自我介紹欄位上寫道：「我們提供台灣製造的流行可愛商品！我們的日本網站正在籌備中。」而HAHABABY 28日在台灣的官方IG發布道歉聲明後，並未同步翻譯成日文版，貼到日本的IG，此舉讓不少網友痛批他們沒有誠意，畢竟也有許多日本的粉絲在關注此事，當地人更湧入留言痛批：「HAHABABY涉嫌偷走日本品牌SOU.SOU的產品設計，並偽裝成原創品，這是一個非常惡劣的行為」、「是哈哈複製對吧？難道你們不覺得羞恥嗎？」HAHABABY在中文版的道歉聲明中，其實也並未正面承認抄襲，僅表示會把「曾引起討論的商品」進行下架。對於拿不出原創設計稿一事，HAHABABY則回應：「過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄」，強調未來會拍攝更多影音內容把這些過程都記錄下來，大家還有疑慮的話可以聯繫客服。