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波士頓紅襪在交易大限前持續尋找內野補強，消息指出，球團希望取得一名能長期鎮守游擊的球員。不過紅襪農場已擁有20歲頭號新秀阿里亞斯（Franklin Arias），台灣好手鄭宗哲本季也曾在大聯盟展現優異的守備，故球團的補強方向，將直接牽動兩人的未來定位。紅襪先前換來米德（Curtis Mead），準備讓他補強二壘與中線火力，沒想到他加盟後第2個打席就受傷，甚至可能提前結束球季。紅襪因此繼續尋找內野打者，並將目標放在能長期留下的游擊手。最令人疑惑的是，阿里亞斯已被視為紅襪未來游擊答案。他本季在2A繳出打擊率3成18、上壘率4成07、長打率5成87，另有20轟與54分打點，近期升上3A後，首個打席就敲出全壘打。目前他在紅襪農場排名第1，預計最快2027年登上大聯盟。紅襪此時尋找長期游擊手，可能代表球團不願把未來完全押在一名20歲新秀身上；另一種規劃，則是補進能兼守二壘的球員，等阿里亞斯成熟後再調整兩人的守位，而不是直接擋住他的升上大聯盟之路。這項補強對鄭宗哲的影響更加直接。鄭宗哲能守游擊、二壘與三壘，本季加入紅襪後曾獲得大聯盟機會，也曾在游擊防區完成關鍵接殺，展現速度與守備價值。但若紅襪再換來一名長期游擊手，加上阿里亞斯即將逼近大聯盟，鄭宗哲要以主戰游擊手身分站穩的難度將明顯提高。他更實際的生存路線，可能是強化多守位能力，競爭能守二、游、三壘的工具人角色，並利用左打、速度與代跑價值留在26人名單。對紅襪最合理的補強，不是再找一名只能守游擊的球員，而是鎖定能在二壘與游擊之間移動的中線內野手。如此一來，米德若能回歸，可視守備能力轉任指定打擊；阿里亞斯升上大聯盟後，也能與新援分守二、游防區。至於鄭宗哲，真正的競爭對象不只是阿里亞斯，而是紅襪整條中線內野深度。他能否提高長打與上壘穩定性，並證明自己能在多個位置提供可靠守備，將決定他是短期替補，還是能長期留在大聯盟的功能型戰力。