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▲同樣出賽24場、場均砍下15.8分、10.6籃板的砍將麥卡洛，也確定離隊。（圖／雲豹提供）

▲內線猛將迪亞洛本季出賽24場，場均貢獻19分、11.6籃板，展現60.9%的投籃命中率。（圖／雲豹提供）

桃園台啤永豐雲豹今（30）日正式宣布，考量新賽季整體戰力佈局，洋將克羅馬（Lasannah Kromah）、迪亞洛（Cheick Diallo）以及麥卡洛（Chris McCullough）三人在合約期滿後皆不獲續約。球團除了誠摯感謝三位洋將上季的付出與貢獻外，也祝福他們未來在職業賽場上有更好的發展。這也意味著雲豹營運長在上賽季結束後說的「新賽季洋將陣容將大洗牌」就此成真。最令球迷震驚的無疑是，本季剛摘下「年度最佳外援」殊榮的得分機器克羅馬也將離隊。克羅馬本季為雲豹出賽30場，繳出場均24.2分、7籃板、6.5助攻與2.8抄截的極度全能數據，不僅勇奪聯盟得分王與抄截王，更是獲選年度最佳外援。然而，克羅馬在季後賽面對新北國王的關鍵系列賽中，連續兩戰在關鍵時刻失手，間接導致拿下例行賽第一的雲豹無法走得更遠，或許也成為球團考量陣容變革的因素之一。除了克羅馬之外，雲豹上季的兩位禁區大將也確定不續約。內線猛將迪亞洛本季出賽24場，場均貢獻19分、11.6籃板，展現60.9%的投籃命中率；而同樣出賽24場、場均砍下15.8分、10.6籃板的砍將麥卡洛，也確定離隊。值得一提的是，兩人在休賽季期間先後加盟波多黎各聯賽。事實上，雲豹營運長顏行書在上賽季結束時，就曾針對外界關注的洋將配置透露，球團在與教練團及球員開會檢視整個賽季後，陣容預期會迎來極大的調整。顏行書當時就坦言：「我個人目前的感受是這樣子，但是至於結果，那請看下一季的雲豹名單。」如今隨著三名功勳洋將正式離隊，驗證了顏行書當時的「大重組」預言。一次釋出得分王兼年度MVP、以及兩名場均雙十的禁區戰力，也讓外界極度好奇雲豹在接下來的休賽季會掏出什麼樣的「秘密武器」，組建全新陣容衝擊新賽季。