我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃仁勳成立的Open Secure AI Alliance聯盟中，NAVER是成員之一。（圖／X@NVIDIA）

輝達（NVIDIA）近日宣布攜手全球多家科技企業成立「Open Secure AI Alliance（開放安全AI聯盟）」，創辦人黃仁勳也親自在X轉發貼文，強調AI安全不能只靠單一公司，其中，南韓最大入口網站NAVER也是聯盟成員之一，消息曝光後，讓不少粉絲想起ITZY成員彩領被套牢的故事，因為她似乎有買NAVER股票，但股價後來一路下滑，紛紛笑喊：「黃仁勳要救彩領的股票了嗎！」NVIDIA近日宣布成立「Open Secure AI Alliance」，希望集結產業力量，共同開發保護AI代理（Agent）與軟體安全的新技術，並透過開放分享模型、工具及研究成果，建立更完整的AI安全防護體系。創辦人黃仁勳也同步在X發文表示，如今駭客、惡意組織等早已擁有最先進的AI，因此防禦方也需要最先進的AI生態系，結合開源與閉源模型，以及全球社群共同合作，才能有效提升資安能力。而他公開的Open Secure AI Alliance中，包含韓國最大的搜尋引擎網站NAVER，由於NAVER近年積極布局生成式AI、雲端及大型語言模型，成為聯盟成員並不令人意外。近日就有粉絲分享ITZY彩領的投資故事，好像曾在2021年買了NAVER股票，但最後被套在最高點。彩領上個月曾在節目《不能笑的孤獨粉絲見面會》中透露，自己4年前買進一檔股票，結果剛好買在高點，之後股價一路下跌，她只能不停加碼攤平成本，還笑說自己一路買、一路跌，最後都快變成「大股東」了。她當時樂觀表示：「只要等，它總有一天會漲回來。」最近看到股價又像在「特價」，忍不住坦言很心急，不過依然相信長期持有終究有機會回升。雖然彩領從未公開持有的股票，但有粉絲說她2021年曾提過投資NAVER，當時價格約41萬韓元，而目前為19萬韓元，因此在NAVER加入AI聯盟、黃仁勳親自發文後，粉絲都在說「彩領要解套了嗎」、「黃仁勳救股價」，不過，截至目前為止，彩領並未證實被套牢的股票是否就是NAVER。其實彩領的「股票套牢」早就是粉絲熟知的經典話題，她曾登上李泳知主持的《雖然沒準備什麼菜》時苦笑表示，最近市場實在太差，乾脆蓋牌不再打開證券App，也拜託大家先不要跟她聊股票；而姊姊李彩演曾上過Rain主持的YouTube節目，Rain提到彩領很認真理財，沒想到李彩演立刻吐槽：「她整個套牢了。」讓Rain當場愣住、不知如何接話。李彩演也透露，姊妹倆從以前就是自己管理財務，媽媽一直教育她們「自己的錢自己管」，就算是家人之間借錢，也一定要寫借據。如今隨著NAVER因加入Open Secure AI Alliance再受到關注，彩領過去的投資史，意外成為這波AI聯盟消息之外的另一個熱門話題。